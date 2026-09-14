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Technicien(ne) Entretien & Maintenance Chauffage bois et Ventilation - préparation au titre RNCP - éligible CPF

AGÉCIC
Technicien(ne) Entretien & Maintenance Chauffage bois et Ventilation - préparation au titre RNCP - éligible CPF - Batiweb

Cette formation prépare les stagiaires au métier de Technicien(ne) d’entretien et de maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle (TEMCV). À l'issue de cette formation, un examen comprenant questionnaire, étude de cas pratique et mises en situation permet d'obtenir le Titre décerné par l’AGECIC, après validation des acquis.

Il s'agit d'un Titre de niveau 4 (BAC) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous le code RNCP40284. Le technicien TEMCV assure notamment l’entretien et la maintenance de premier niveau des poêles, inserts et foyers bois bûches et granulés, le ramonage des conduits de fumée et l’entretien des systèmes de ventilation en maison individuelle. La formation est éligible au CPF.

Catégorie :

 

Formation continue

 

 

 

Formation Diplomante :

 

Oui

 

 

 

En Alternance :

 

Non

 

 

 

À distance :

 

Non

Objectifs :

  • Mener une inspection et un diagnostic global de la maison en termes de chauffage indépendant au bois et de ventilation, afin d'assurer : sécurité, efficacité énergétique, qualité de l'air et confort aux occupants.
  • Réaliser l'entretien complet de l'installation : poêle, foyer, insert & cheminée bois énergie (bûches / granulés de bois).
  • Effectuer le ramonage du conduit de fumée associé.
  • Réaliser l'entretien du système de ventilation existant et, si défaillant, proposer des améliorations ou le remplacement d'un système complet pour garantir une meilleure qualité de l'air intérieur.
  • Conseiller son client et proposer des améliorations des systèmes pour garantir d'excellentes performances.

Diplome préparé :

 Titre de Technicien Entretien & Maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle (TEMCV) – Titre de niveau 4 (BAC) – RNCP40284

 

 

 

Thème :

 Génie climatique - Performances énergétiques - Prévention, Sécurité

 

 

 

Montant :

 7 200 € TTC (6 000 € HT)

 

 

 

Durée de la formation :

 19 jours

 

 

 

Pré-requis :

 Personne (H/F) titulaire d’une certification de niveau 3 minimum (CAP, BEP, TITRE) ou d’un niveau d’étude du second cycle de l’enseignement général (seconde, première). Avoir une bonne connaissance des activités du métier visé (une immersion professionnelle est vivement recommandée avant de suivre la formation). Savoir lire et écrire le français et maîtriser les bases de l'arithmétique. Inscription sur dossier.

 

 

 

Publics ciblés :

 Toute personne souhaitant se former à cette activité ou souhaitant créer une nouvelle activité.

Programme :

INSPECTION ET DIAGNOSTIC : CHAUFFAGE BOIS ET VENTILATION EN MAISON INDIVIDUELLE

  • Enjeux de l’inspection liés à la qualité de l’air intérieur et extérieur, aux performances de l’installation et à la sécurité des occupants
  • Contexte énergétique et données de marché
  • Exigences réglementaires et para-réglementaires en termes d’inspection et d’entretien
  • Définition du métier TEMCV : missions, qualification et périmètre d’intervention
  • Inspection de l’appareil de chauffage bois énergie et du conduit d’évacuation associé
  • Contrôle de la combustion, du combustible, de l’étanchéité, de la puissance et de l’amenée d’air comburant
  • Identification et contrôle des conduits
  • Inspection des systèmes de ventilation
  • Visite préalable à l’intervention
  • Prévention des risques
  • Cadre juridique de l’intervention

ENTRETIEN DES POÊLES-INSERTS-FOYERS BOIS ÉNERGIE, RAMONAGE DES CONDUITS, CONSEILS AUX CLIENTS ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

  • Ramonage du conduit d’évacuation de fumée
  • Identification des composants des poêles à granulés
  • Réalisation de l’entretien complet de l’appareil bois
  • Remise en route de l’appareil, contrôle de la combustion et réglages
  • Conseils aux clients sur le bon usage de l’appareil
  • Améliorations du système pour garantir une meilleure performance
  • Innovations technologiques, durables ou connectées
  • Formalisation de la prestation d’entretien et de ramonage
  • Dépannage de premier niveau

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT OU REMPLACEMENT D’UN SYSTÈME COMPLET

  • Amélioration du système de ventilation existant
  • Dimensionnement d’une installation de VMC autoréglable simple flux et double flux
  • Dimensionnement des réseaux et sélection des composants
  • Dimensionnement d’une installation hygroréglable
  • Installation des entrées d’air, passages de transit, groupes de ventilation, conduits et bouches
  • Mise en route et contrôle du bon fonctionnement
  • Contrôles et mesures fonctionnelles
  • Entretien et nettoyage des composants

PASSAGE DES ÉPREUVES DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS

Sessions :

  • 11 janvier au 4 février 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 8 février au 4 mars 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 8 mars au 2 avril 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 19 avril au 20 mai 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 7 juin au 1er juillet 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 19 juillet au 12 août 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 6 septembre au 30 septembre 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 4 octobre au 28 octobre 2027 à Granzay-Gript (79)
  • 22 novembre au 16 décembre 2027 à Granzay-Gript (79)

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