Technicien(ne) Entretien & Maintenance Chauffage bois et Ventilation - préparation au titre RNCP - éligible CPF

Cette formation prépare les stagiaires au métier de Technicien(ne) d’entretien et de maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle (TEMCV). À l'issue de cette formation, un examen comprenant questionnaire, étude de cas pratique et mises en situation permet d'obtenir le Titre décerné par l’AGECIC, après validation des acquis.

Il s'agit d'un Titre de niveau 4 (BAC) enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles sous le code RNCP40284. Le technicien TEMCV assure notamment l’entretien et la maintenance de premier niveau des poêles, inserts et foyers bois bûches et granulés, le ramonage des conduits de fumée et l’entretien des systèmes de ventilation en maison individuelle. La formation est éligible au CPF.

Catégorie : Formation continue Formation Diplomante : Oui En Alternance : Non À distance : Non

Objectifs :

Mener une inspection et un diagnostic global de la maison en termes de chauffage indépendant au bois et de ventilation, afin d'assurer : sécurité, efficacité énergétique, qualité de l'air et confort aux occupants.

Réaliser l'entretien complet de l'installation : poêle, foyer, insert & cheminée bois énergie (bûches / granulés de bois).

Effectuer le ramonage du conduit de fumée associé.

Réaliser l'entretien du système de ventilation existant et, si défaillant, proposer des améliorations ou le remplacement d'un système complet pour garantir une meilleure qualité de l'air intérieur.

Conseiller son client et proposer des améliorations des systèmes pour garantir d'excellentes performances.

Diplome préparé : Titre de Technicien Entretien & Maintenance des systèmes de chauffage bois énergie indépendant et de ventilation en maison individuelle (TEMCV) – Titre de niveau 4 (BAC) – RNCP40284 Thème : Génie climatique - Performances énergétiques - Prévention, Sécurité Montant : 7 200 € TTC (6 000 € HT) Durée de la formation : 19 jours Pré-requis : Personne (H/F) titulaire d’une certification de niveau 3 minimum (CAP, BEP, TITRE) ou d’un niveau d’étude du second cycle de l’enseignement général (seconde, première). Avoir une bonne connaissance des activités du métier visé (une immersion professionnelle est vivement recommandée avant de suivre la formation). Savoir lire et écrire le français et maîtriser les bases de l'arithmétique. Inscription sur dossier. Publics ciblés : Toute personne souhaitant se former à cette activité ou souhaitant créer une nouvelle activité.

Programme :

INSPECTION ET DIAGNOSTIC : CHAUFFAGE BOIS ET VENTILATION EN MAISON INDIVIDUELLE

Enjeux de l’inspection liés à la qualité de l’air intérieur et extérieur, aux performances de l’installation et à la sécurité des occupants

Contexte énergétique et données de marché

Exigences réglementaires et para-réglementaires en termes d’inspection et d’entretien

Définition du métier TEMCV : missions, qualification et périmètre d’intervention

Inspection de l’appareil de chauffage bois énergie et du conduit d’évacuation associé

Contrôle de la combustion, du combustible, de l’étanchéité, de la puissance et de l’amenée d’air comburant

Identification et contrôle des conduits

Inspection des systèmes de ventilation

Visite préalable à l’intervention

Prévention des risques

Cadre juridique de l’intervention

ENTRETIEN DES POÊLES-INSERTS-FOYERS BOIS ÉNERGIE, RAMONAGE DES CONDUITS, CONSEILS AUX CLIENTS ET PROPOSITIONS D’AMÉLIORATION

Ramonage du conduit d’évacuation de fumée

Identification des composants des poêles à granulés

Réalisation de l’entretien complet de l’appareil bois

Remise en route de l’appareil, contrôle de la combustion et réglages

Conseils aux clients sur le bon usage de l’appareil

Améliorations du système pour garantir une meilleure performance

Innovations technologiques, durables ou connectées

Formalisation de la prestation d’entretien et de ramonage

Dépannage de premier niveau

ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION EXISTANT OU REMPLACEMENT D’UN SYSTÈME COMPLET

Amélioration du système de ventilation existant

Dimensionnement d’une installation de VMC autoréglable simple flux et double flux

Dimensionnement des réseaux et sélection des composants

Dimensionnement d’une installation hygroréglable

Installation des entrées d’air, passages de transit, groupes de ventilation, conduits et bouches

Mise en route et contrôle du bon fonctionnement

Contrôles et mesures fonctionnelles

Entretien et nettoyage des composants

PASSAGE DES ÉPREUVES DEVANT UN JURY DE PROFESSIONNELS

Sessions :