AirPro : la pompe à chaleur air-eau performante, polyvalente et silencieuse

La AirPro est la pompe à chaleur air-eau monobloc de HARGASSNER, conçue pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d’eau chaude sanitaire. Disponible de 2 à 20 kW, elle s’adapte aussi bien à la construction neuve qu'aux projets de rénovation.

Made in Europe, la AirPro séduit par sa haute efficacité, son fonctionnement ultra-silencieux (seulement 17,4 dB à 5m) et son fluide frigorigène R290 à l’impact environnemental minimal. Sa régulation Hargassner TouchPro assure un pilotage simple et précis de l’installation.

La AirPro peut être intégrée dans une solution hybride avec une chaudière déjà en place. Cette association permet de combiner les avantages des deux systèmes et d’adapter le chauffage aux besoins du bâtiment.

Bénéficiez de l'ensemble de nos services : technique, logistique et administratif qui offrent un accompagnement de proximité.

Vous recherchez un chauffage efficace et durable dans le temps ? Les produits et les services Hargassner affirment le goût de la qualité et de la proximité humaine.

