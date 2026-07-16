Lampe frontale LED rechargeable HF6R PRO : puissante, étanche et à mise au point automatique

Lampe frontale puissante conçue pour les professionnels qui ont besoin d'un éclairage performant et polyvalent dans toutes les situations. Avec une puissance pouvant atteindre 900 lumens, une portée jusqu'à 180 mètres et un éclairage frontal rouge, elle répond aux besoins des travaux de précision comme des interventions en extérieur.

Grâce à la gradation et à la focalisation automatiques (Adaptive Light Beam), elle garantit une utilisation entièrement mains libres en ajustant automatiquement l'éclairage. Sa Multi-Lens Technology assure une transition fluide entre un faisceau large et un faisceau focalisé. Elle se fixe facilement sur un casque grâce au kit de fixation fourni et se recharge simplement via USB-C.

Conçue pour durer, la HF6R PRO est certifiée IP67, résiste aux chutes jusqu'à 1,5 mètre et fonctionne dans des températures comprises entre -20 °C et +40 °C. Son bandeau élastique, lavable et antidérapant garantit un excellent maintien. Elle bénéficie d'une garantie de 7 ans, d'une batterie remplaçable et d'une autonomie pouvant atteindre 60 heures, pour accompagner les professionnels au quotidien.

Matériaux (détail) :

100 % d'Aluminium recyclé

Labels et certifications (détail) :