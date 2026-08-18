Génie Climatique

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
Boîte de réservation étanche – Fabrication française et qualité garantie Optimisez vos chantiers avec notre boîte de réservation 100 % étanche,...
Thématique du 23 octobre au 5 novembre
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Gamme de chaudières pour les marchés domestique, tertiaire, collectif et industrie de 6 à 980 kW. Série verticale en standard et horizontale pour eau sanitaire et eau...
DE 3 À 27 KW, 15 PUISSANCES DISPONIBLES LE CONFORT TOUT SIMPLEMENT La chaudière électrique murale SCAV/DCSV peut équiper tout circuit de chauffage central à circulation...
ALFEA M est une gamme co-développée avec Fujitsu dont le module hydraulique est fabriqué en France, dans son usine de Billy-Berclau. Elle vient répondre à une demande forte du marché sur cette solution...
Grandes lames brise-soleil aluminium avec possibilité d’intégration de lumière LED sur la face avant. Fixation invisible de lames. Avec les lames en aluminium modernes DucoSun...
Pompes à chaleur air / eau monobloc haute température, GeniaAir Max (simple service) et GeniaSet Max (double service avec eau chaude sanitaire intégrée) sont les solutions idéales...
Daikin poursuit la transition de ses produits vers le R-32 avec l’arrivée d’une nouvelle pompe à chaleur monobloc Moyenne Température de 3e génération. Disponible...
Lydos Hybrid WiFi est un concentré de technologies qui combine efficacement l'énergie électrique et l'énergie renouvelable de la pompe à chaleur pour s'adapter...
Le Warmup Ultra-12 est une solution de chauffage au sol, idéal pour les rénovations et les projets de construction neuve où la hauteur du sol est primordiale et la rapidité...
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MODULFIT PREMIUM : les groupes hydrauliques pour les installations de chauffage et de rafraîchissement. Thermador complète sa gamme Modulfit par des groupes hydrauliques spécialement...
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