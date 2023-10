Désinfectant désodorisant climatisation aérosol

Arrêter le climatiseur, couper son alimentation.

Appliquer le désinfectant sur l'extérieur du coffre, retirer les dépôts avec un chiffon propre et ouvrir l'appareil.

Appliquer sur la face visible des filtres. Les retirer de leur logement, les nettoyer et pulvériser de nouveau sur les 2 faces.

Appliquer sur les zones intérieures lessivables.

Protéger la partie électrique.

Laisser agir 5 min et retirer les dépôts avec un chiffon propre.

Appliquer de nouveau sur les surfaces propres.

Laisser agir 15 min. Essuyer les parties humides et remettre en place les filtres.

Refermer l'appareil, pulvériser en ciblant l’entrée d’air et nettoyer le coffre avec un chiffon imprégné du désinfectant.

Attendre au moins 5 min avant de rétablir l'alimentation.

Renouveler l'opération régulièrement.