BizLine est une entreprise spécialisée dans l’équipement et les consommables pour les professionnels. Qualité, fiabilité et sécurité sont les trois piliers de la marque BizLine, distribuée exclusivement dans le réseau Rexel.

Grâce à son laboratoire interne certifié COFRAC, BizLine teste tous ses produits avant leur mise sur le marché. Avec en outre une forte implantation internationale, BizLine propose donc des solutions pour les besoins quotidiens des électriciens, des plombiers et des techniciens de maintenance, et ce, sur tous les types de chantiers.