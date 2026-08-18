Spécial Artibat

BOITCO : la boite de réservation la plus plébiscitée par les professionnels
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Thématique du 9 octobre au 22 octobre
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La nouvelle génération de pompes SP 20 GHF est un modèle pour chapes autonivelantes. Grâce à son moteur essence Kubota 4 cylindres de 37 kW conforme à norme Stage V déjà éprouvé, elle est très...
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LEUL Menuiseries présentera sur Artibat – Hall 4 Stand C37 - le coffre de volet roulant intégré RENO CITY complété du moteur io-rs100 solar et de la lame bioclimatique. Ce bloc baie rénovation complètera courant...
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La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d’une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté. Elle...
La collection U4/U3 se compose de 4 gammes voué à un usage professionnel : Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Compact) Phoni-Xtreme (avec un classement U4P3E2C2 Acoustique) Massif...
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La barrière anti-oxygène et la flexibilité du Pentapipe en font le tube idéal pour les installations sanitaires et de chauffage, notamment en plancher chauffant, système...
Planelles, briques à bancher, solutions pour volets roulants, linteaux, briques de calepinage… les briquetiers proposent une large gamme de produits compatibles avec leurs gammes de briques isolantes.
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