La marque Atlantic dévoile ALFEA M, sa nouvelle gamme de pompes à chaleur Air/Eau monobloc, connectées et ultra-silencieuses

« Cette nouvelle gamme allie la capacité d’innovation de la marque Atlantic et les atouts de la solution PAC monobloc. En effet, ce marché a connu une progression très forte sur les quatre premiers mois de l’année 2023. La gamme ALFEA M vient répondre à des enjeux majeurs des projets de rénovation : facilité, rapidité d’installation et économies d’énergie. Grâce à la nouvelle technologie « Smart Protect », l’installateur pourra notamment gagner environ 1/2 journée sur l’installation de la PAC, ce qui est un bénéfice pour lui et pour son client. » Caroline de Venevelles, Responsable Marketing Clients & Communication PAC et chaudières de la marque Atlantic.

Cette nouvelle gamme a été pensée pour répondre aux besoins des consommateurs comme des installateurs, pour accompagner tous les projets : sa largeur de gamme permet de répondre à 80 % des projets de rénovation. De plus, son installation permet de réduire son diagnostic de performance énergétique (DPE) de 2 classes en remplacement d’une chaudière fioul¹.

ALFEA M, l’alliée de tous les projets de rénovation

Le marché de la pompe à chaleur en rénovation a connu un vrai boom depuis 2019 et va continuer à progresser.

Le segment des pompes à chaleur monobloc pourrait être multiplié par 4 d’ici à 2027. Atlantic marque légitimement son empreinte sur ce segment en tant que leader du marché.



Le lancement de la gamme ALFEA M s’inscrit dans cette dynamique de croissance avec des modèles pouvant s’adapter à tous les projets de rénovation et des innovations technologiques :

Les atouts de l'ALFEA M :

Un excellent niveau acoustique : c’est la gamme la plus silencieuse de sa catégorie (34 décibels² – un réfrigérateur émet 30 décibels).

: c’est la gamme la plus silencieuse de sa catégorie (34 décibels² – un réfrigérateur émet 30 décibels). Un nouveau design de l’unité intérieure et extérieure pour s’intégrer au mieux à tout type de projet.

de l’unité intérieure et extérieure pour s’intégrer au mieux à tout type de projet. La connectivité avec Cozytouch , via un thermostat Navilink sans bridge, pour piloter chauffage et eau chaude à distance et programmer les absences.

, via un thermostat Navilink sans bridge, pour piloter chauffage et eau chaude à distance et programmer les absences. Le système Smart Protect qui la rend plus résistante et plus facile à installer : un vrai avantage par rapport aux échangeurs à plaques classiques.

qui la rend plus résistante et plus facile à installer : un vrai avantage par rapport aux échangeurs à plaques classiques. Une interface de régulation plus intuitive intégrant textes et couleurs.

plus intuitive intégrant textes et couleurs. Des unités intérieures innovantes avec de nouvelles interfaces de régulation, découplage et volume tampon.

Elles permettent de réaliser jusqu’à 60 % d’économies³ d’énergie, comme l’ensemble des PAC de la marque Atlantic.

Une réponse technologique aux attentes des installateurs

La gamme ALFEA M a été pensée pour faciliter son installation par des professionnels ne disposant pas de l’attestation de capacité pour les fluides frigorigènes. La pose est également plus rapide, avec 4h de gagnées à l’installation grâce à l’intégration de tous les éléments dans un module hydraulique optimisé.

ALFEA M, la pac performante et ultra-silencieuse :

Une unité intérieure plus compacte : « Duo » en 60 cm x 60 cm, sur les mêmes standards que l'électroménager, ce qui fait gagner 1m².

: « Duo » en 60 cm x 60 cm, sur les mêmes standards que l'électroménager, ce qui fait gagner 1m². Une unité extérieure comportant un seul ventilateur quelle que soit la puissance.

quelle que soit la puissance. Une gamme plus large avec 3 modèles de modules hydrauliques .

. Une protection de l’échangeur grâce au système exclusif Atlantic Smart Protect qui assure la robustesse de l’équipement par rapport aux échangeurs à plaques classiques.

Une nouvelle gamme qui répond aux attentes des installateurs, ainsi que des différents projets, avec deux produits : ALFEA EXCELLIA M et ALFEA EXTENSA M. (fabrication française pour les unités intérieures uniquement)

ALFEA EXCELLIA M Adaptée à la fois aux projets de rénovation et aux logements déjà isolés (RT2012).

Idéale pour le remplacement d'une chaudière au gaz ou au fioul, ou d'une ancienne pompe à chaleur.

au gaz ou au fioul, ou d'une ancienne pompe à chaleur. Capacité de chauffe de 60° pour une température extérieure jusqu’à -5°. ALFEA EXTENSA M Adaptée aux logements neufs (RE2020) ou en réhabilitation .

. Capacité de chauffe de 55° pour une température extérieure jusqu'à -10°.

pour une température extérieure jusqu'à -10°. Disponible en version DUO, intégrant un ballon d'eau chaude (190L), plus compacte avec une haute réduite.

1 - Estimations de gains sur l’étiquette du logement et de coût fournis posé basés sur des calculs réalisés sur un exemple de maison individuelle classée G (modèle MOZART référence EDF) en zone H2B avec la méthode 3CL.

2 - Pression acoustique à 5 mètres.

3 - Pourcentage d’économies d’énergie estimé via l’outil de dimensionnement Proji-PAC en 2022, sur la base d’un remplacement d’une chaudière fioul par une pompe à chaleur Air/Eau.

Pour en savoir plus exit_to_app