Pompes à chaleur air / eau monobloc haute température GeniaAir Max et GeniaSet Max

Pompes à chaleur air / eau monobloc haute température, GeniaAir Max (simple service) et GeniaSet Max (double service avec eau chaude sanitaire intégrée) sont les solutions idéales en remplacement de chaudières fioul. En effet, elles atteignent une température de départ jusqu'à 75 °C par 0 °C extérieur grâce aux excellentes performances thermodyanmiques du R290, ce qui vous permet de conserver les émetteurs de chaleur en place (radiateurs, plancher chauffant...) et de répondre aux besoins des clients les plus exigeants.



GeniaAir Max et GeniaSet Max, c'est également l'assurance d'apporter une solution adaptée aux besoins de vos clients :

unités intérieures au choix : tout-intégré avec la colonne hydraulique, simple service avec le module mural ou en relève de chaudières avec l'interface PAC

large gamme de solutions : 5 modèles monphasés de 3,8 et 12,6 kW à -7 °C / 55 °C et 2 modèles triphasées de 10,1 et 12,6 kW à -7 °C / 55 °C

gamme ultra-silencieuse : performances acoustiques exceptionnelles avec 32 dB(A) à 5 mètres pour assurer votre confort sans gêner vos voisins !

Côté installation, le fluide R290 n'est pas soumis à la règlementation F-Gas : pas de démarche auprès du distributeur pour l'achat, l'installation ou la mise en service et pas d'attestation de manipulation des fluides frigorigènes. La mise en service peut se faire directement depuis l'interface de l'unité intérieure ! La maintenance est également simplifiée : vous n'avez pas besoin d'ouvrir l'unité extérieure ou d'intervenir sur le circuit frigorifique pour réaliser le diagnostic.



Depuis de nombreuses années, Saunier Duval a fait le choix de fabriquer ses pompes à chaleur en France. L'accent est ainsi mis sur la fiabilité et la maîtrise des procédés de fabrication. Avec Saunier Duval, vous êtes également assurés d'obtenir facilement des pièces de rechange (disponibles au minimum 15 ans après la fin de fabrication en série de l'appareil) et des garanties qui vous apporteront une tranquillité d'esprit.



3 zones

Avec MiPro Sense, la régulation Saunier Duval idéale pour les pompes à chaleur et jusqu'à 3 zones de chauffage, et la passerelle de connectivité MiLink vous pourrez offrir à vos clients la tranquillité d'un chauffage connecté ! Ils pourront piloter leur appareil directement depuis leur smartphone où qu'ils soient. Au programme : plages horaires, mode vacances, suivi des consommations...