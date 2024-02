Lydos hybrid WiFi : le premier chauffe‑eau hybride connecté du marché de classe A

Lydos Hybrid WiFi est un concentré de technologies qui combine efficacement l'énergie électrique et l'énergie renouvelable de la pompe à chaleur pour s'adapter aux habitudes de consommation des utilisateurs, grâce à l'intelligence hybride. Soigneusement testé sur la qualité, l'efficacité et les économies d'énergie.

le Lydos Hybrid WiFi permet d'atteindre la classe énergétique A. Le chaufle-eau hybride offre 50% d'économies d'énergie en plus par jour par rapport à un chauffe-eau électrique standard de classe B. L'alimentation en eau chaude est rapide et facile pour répondre à touss les types de besoin.