Modulfit Premium : groupes hydrauliques pour les installations de chauffage et de rafraîchissement

MODULFIT PREMIUM : les groupes hydrauliques pour les installations de chauffage et de rafraîchissement.

Thermador complète sa gamme Modulfit par des groupes hydrauliques spécialement conçus pour les installations de chauffage et de rafraîchissement répondant aux exigences croissantes du marché en matière d’efficacité énergétique et de confort.

Les performances énergétiques au cœur des MODULFIT Premium

Les nouveaux groupes hydrauliques directs et mélangés de Thermador se distinguent par leur isolation renforcée. Une coque recouvre chaque composant pour éviter la formation de condensation et garantir des performances optimales et prolongées dans les installations de chauffage et de rafraîchissement.

Les MODULFIT Premium offrent également des performances hydrauliques avancées grâce à leurs liaisons hydrauliques améliorées et à la technologie des circulateurs DAB qui les composent. Reconnus pour leur fiabilité, facilité de maintenance et leur basse consommation, les circulateurs Evosta contribuent aux hautes performances de ces groupes hydrauliques en assurant la distribution de la chaleur aux circuits secondaires : plancher chauffant, radiateurs, surfaces rayonnantes…

Un MODULFIT Premium pour chaque installation

La largeur de la gamme Premium répond aux besoins de tout type d’installation. Disponibles en DN20, 25 et 32, en version directe ou mélangée, et équipés d’un circulateur, d’un moteur et/ou d’une régulation ils permettent aux professionnels de personnaliser l’installation selon les besoins spécifiques du projet. Une version compacte est également mise au point pour répondre aux exigences des espaces limités.

Conjuguant performances, innovation et durabilité, les MODULFIT Premium sont le choix idéal pour optimiser la consommation d’énergie dans les installations de chauffage.