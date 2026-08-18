Plafond et cloison 2022

Brique de cloison terre cuite
Les systèmes de cloisonnement en terre cuite bio’bric sont pensés pour répondre aux besoins des logements individuels et collectifs, ainsi qu’aux contraintes des locaux...
Thématique du 5 septembre au 18 septembre
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Eleganza de Armstrong Ceiling Solutions offre une harmonie des sons et une élégance visuelle. Avantages produit : Performance d’absorption acoustique de classe A (0.95 αw) Finition...
Alltek Tekjoint - Coller, garnir, lisser - allégé Description : Enduit de collage pour bandes à joint, de garnissage et de surfaçage. Enduit de couleur grise en pâte...
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La bande phaltex est obtenue par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégnée à 10 % de bitume sec en cours de fabrication. Elle se présente en...
Imaginée pour créer des architectures intérieures graphiques et poétiques dans les maisons individuelles, les appartements ou les lofts, la nouvelle gamme SILVATONE® LINE...
Vous souhaitez aménager vos bureaux ou réagencer vos open spaces ? La cloison à couvre-joints MISTRAL 85 est faite pour vous ! Élégante et robuste, elle vous séduira...
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