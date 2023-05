Createx® Collection Hélix : plaque de plâtre à perforations continues avec un design inédit

INNOVATION : Les plaques de plâtre Createx® Helix BV13 sont des plaques à perforations continues, revêtues au dos d'un voile absorbant, qui permet de répondre aux exigences esthétiques et acoustiques des logements et des Établissements Recevant du Public.

Dotée de la technologie active Capt'Air signée Siniat pour améliorer la qualité de l'air intérieur, Helix est une nouvelle collection de 9 designs inédits, structurée autour de 3 univers décoratifs contemporains : Crystal, Tweed et Verde.

En fonction de leur intensité de perforation, chaque décor se déline en 3 motifs complémentaires et évolutifs, pour mettre en valeur les murs et plafonds de façon inédite et contemporaine.

Composées d’un cœur en plâtre spécialement formulé, les plaques de la technologie Capt AIR® absorbent jusqu’à 80 %* des formaldéhydes, les transforment en composés inertes et les neutralisent évitant ainsi leur réémission dans l’air.

Labels & Certifications :