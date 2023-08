Silvatone® Line : des plafonds décoratifs et acoustiques pour embellir les espaces

Imaginée pour créer des architectures intérieures graphiques et poétiques dans les maisons individuelles, les appartements ou les lofts, la nouvelle gamme SILVATONE® LINE de PLACO® allie deux piliers essentiels auxquels la marque attache un soin particulier : le design et le confort. Conçus pour sublimer une pièce et créer une ambiance « zen », ces panneaux décoratifs et acoustiques sont destinés aussi bien aux projets neufs qu’à la rénovation. En fibres de bois, leur finesse et leur authenticité offrent une liberté créative aux architectes, constructeurs de maisons et maîtres d’ouvrage qui souhaitent magnifier un projet et y apporter du cachet… sans faire l’impasse sur le bien-être.

Offrir un style singulier à son habitation grâce à un design unique

Fini les plafonds lisses et blancs ! Ils deviennent un élément central dans la scénographie des espaces. La gamme (600 x 1200 mm) se décline en cinq teintes intemporelles : gris foncé, gris clair, noir, blanc et bois naturel. Se fondant harmonieusement dans le décor, elles jouent la carte de l’élégance et créent un effet de perspective et de profondeur. Elles se marient avec tous les univers, de l’authentique ancienne demeure en pierre à la villa moderne, en passant par le loft revisité d’un bâtiment haussmannien. Cette palette permet de mixer des coloris pour créer par exemple un camaïeu de gris ou délimiter les espaces entre un couloir et une pièce de vie. Un plafond gris fera écho à des menuiseries en aluminium, tandis qu’un plafond noir mettra en valeur les volumes pour un rendu très contemporain, qui tranchera avec un mur de pierre et valorisera des suspensions en cuivre. Le choix du bois naturel renforcera la luminosité. L’aspect texturé de la fibre de bois d’épicéa (35 mm d’épaisseur) issu de forêts gérées durablement, procure le sentiment d’une matière façonnée à la main, donnant vie à l’intérieur. SILVATONE® LINE peut également être utilisé en doublage de mur pour apporter du relief et aller encore plus loin dans la créativité.

Un confort acoustique efficace

Au-delà de l’esthétique, le maillage de la fibre de bois offre une absorption acoustique efficace contre le bruit ambiant, jusqu’à αw = 0,95.

SILVATONE® LINE contribue ainsi au confort du foyer en diminuant les effets de résonnance particulièrement présents dans les maisons avec un plafond cathédrale ou encore avec une mezzanine ouverte.



SILVATONE® LINE s’emploie dans tous les espaces de vie afin :