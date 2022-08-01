Les séparations de pièces suspendues Altitude Coulidoor
Comment créer un vrai bureau, une chambre d’amis ou une salle de jeu dans une pièce existante ? Une question dans l’air du temps à laquelle Coulidoor souhaite répondre avec différentes solutions. La séparation de pièces suspendue Altitude permet de délimiter un nouvel espace sans faire de travaux imposants. Grâce à ses différents systèmes d’accrochage, elle s’intègre facilement en utilisant les éléments de structure existants.
Elle peut être installée au plafond, ce qui lui donne un effet cloison sur toute la hauteur et permet de créer une séparation dans une pièce vide. Elle peut également être posée en applique sur un mur pour profiter d’une ouverture existante. La séparation de pièces Altitude peut être conçue à galandage pour plus de discrétion.
Dans un souci de confort autant que d’esthétique, l’option kit de synchronisation permet d’ouvrir deux vantaux en même temps, dans les implantations où ils se font face.
La séparation de pièces Altitude bénéficie de la large gamme de décors, miroirs et vitrages Coulidoor. Les vitres feuilletées vont pouvoir rappeler l’esprit verrière tandis que les panneaux vont apporter de la texture et de la couleur à un intérieur. Et grâce aux modèles Sillage qui permettent d’alterner les panneaux ou les vitres, créer une séparation de pièce personnalisée est un jeu d’enfant !
La séparation de pièces Altitude se décline en trois formes de profils avec des prises en main différentes. Jusqu’à 7 coloris sont disponibles afin de mieux se fondre dans la décoration ambiante. Un modèle sans profil, plus épuré, est également disponible.
Coulidoor propose également une version sur rail au sol, le système Tandem.
Produit disponible chez nos distributeurs Coulidoor.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
4 profils : Rubis, Diamant, Cristal, Open
7 coloris disponibles (selon profil choisi)
Remplissages : panneaux, vitres feuilletées, vitres laquées…
option frein amortisseur Altitude
option profil de réception
option refoulement gauche ou droite
option cale d’embout de rails
option poignée encastrée
option serrure à crochet
option kit de synchronisation
