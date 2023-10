Blocs-portes réhabilitation feu EI30, acoustique, palière, anti-effraction : des solutions conformes, fonctionnelles, esthétiques et simples (de mise en œuvre) !

Qu’elles soient situées dans l’hôtellerie, le tertiaire, l’enseignement, la santé ou encore l’habitat collectif, les portes font partie des éléments constructifs qui souffrent le plus. En cause : l’usage intensif auquel elles sont soumises. À cela, s’ajoutent le respect des différentes réglementations (Feu, Acoustique), les attentes portant sur la sécurité (Effraction, Feu), mais aussi sur leur confort (Acoustique, Thermique). Leur rénovation représente aujourd’hui un enjeu de taille en matière de sécurité, de confort, d’écologie et même d’image.

Le profil du bâti de réhabilitation permet une pose dans des espaces réduits (entre le retour de la cloison et la feuillure centrale de l'huisserie existante), seulement 30 mm sont nécessaires.

Blocs-portes fabriqués sur mesure pour une mise en oeuvre aussi simple et rapide que performante : - de 45 minutes pour remplacer un bloc-porte sans dépose de l'huisserie (bois ou métallique) existante.



