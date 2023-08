STEICOphaltex : bande résiliente pour cloisons et planchers

La bande phaltex est obtenue par feutrage et séchage de fibres de bois résineux et imprégnée à 10 % de bitume sec en cours de fabrication.



Elle se présente en bandes de 1,20 m de longueur. Ce sont des bandes résiliantes qui ont pour fonction d'empêcher les fissurations des cloisons et de limiter la transmission du bruit.



Domaine d‘emploi : milieu sec ou humide.