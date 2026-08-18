Construction : Matériel et Matériaux de chantier

MMS-plus SSK, une nouvelle variante de vis d’ancrage
HECO a élargi sa gamme de vis d’ancrage. Une nouvelle variante spéciale, baptisée « SSK », permet la fixation temporaire d’étais dans les constructions...
Thématique du 18 juillet au 4 septembre
HECO a élargi sa gamme de vis d’ancrage. Une nouvelle variante spéciale, baptisée « SSK », permet la fixation temporaire d’étais dans les constructions...
La nouvelle pompe à piston P 730 convient parfaitement pour le pompage de béton fin d’une granulométrie max. de 32 mm et pour les opérations avec béton projeté. Elle...
La tour Mono est facile et rapide à installer et peut être assemblée par une seule personne. Cette tour compacte d’une hauteur de plateforme de 4 m est trans dans une petite camionnette.
Plus rapide et plus confortable à poser, fix’bric est la colle prête à l’emploi nouvelle génération pour le montage durable des briques de mur bio’bric, en maisons individuelles. Une nouvelle façon de...
Rapide, léger et précis, le nouveau bracon de stabilisation DokaRex vous sera utile sur vos chantiers pour la pose de tous types d'éléments préfabriqués et...
En collaboration étroite avec le Conducteur de travaux, le Chef de chantier Bâtiment - Gros œuvre veille à la bonne coordination des différents corps de métier,...
Vous êtes fabricants de liants hydrauliques ? La certification NF 002 - Liants hydrauliques atteste aux utilisateurs que vos produits sont conçus avec le plus haut niveau d’exigence. Créée...
Europa Prefabri est spécialisée dans la conception, la fabrication et l’installation de modules préfabriqués. La construction modulaire offre une solution rapide et efficace,...
La monobrosse est spécialement recommandée pour des travaux conséquents en matière de préparation des supports. Avec sa puissance de moteur de 2200 W, son système...
Productivité accrue et gain de temps considérable en fournissant à vos équipes la ligatureuse de barres d'armature RB441T. Les normes et réglementations actuelles...
Une fourniture autonome de lumière Grâce à un groupe électrogène intégré, les mâts d’éclairage GELEC Energy permettent ainsi la fourniture...
bloqueur de pub détecté sur votre navigateur
Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.