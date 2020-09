Afin de faciliter l’intervention des climaticiens, chauffagistes et frigoristes dans l’installation et la maintenance d’équipements, Testo enrichit son offre d’appareils de mesure connectés avec sa nouvelle gamme de sondes leur permettant d’effectuer des mesures avec une plus grande mobilité. Compactes, les nouvelles sondes connectées testo se commandent, grâce à une connexion sans fil, depuis un Smartphone ou une tablette qui se transforment en véritable gestionnaire des données mesurées et rendent plus efficace le travail du technicien.