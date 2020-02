Membre du groupe irlandais CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, les produits et solutions d’EQIOM couvrent l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions de construction durable. EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de vos projets. EQIOM regroupe les activités Ciments, Granulats, Bétons et Traitement et valorisation de déchets.