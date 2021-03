Le CCCA-BTP est chargé de concourir au développement de la formation professionnelle, notamment l’apprentissage, dans les métiers du BTP.

Il incarne l’engagement des professionnels des branches du bâtiment et des travaux publics pour la formation des jeunes à leurs métiers. Par plusieurs accords, les partenaires sociaux ont exprimé leur volonté de permettre à tout jeune accueilli dans le cadre de l’apprentissage BTP de devenir un professionnel qualifié et d’intégrer de façon durable une entreprise du BTP.

Les partenaires sociaux des secteurs du bâtiment et des travaux publics ont toujours œuvré pour améliorer la qualité de l’apprentissage, permettant aux entreprises de disposer de jeunes formés et qualifiés et permettant aux apprentis de bénéficier d’un accompagnement éducatif, ainsi que d’une préparation à leurs responsabilités de futur citoyen. C’est ce qui fait toute l’histoire du CCCA-BTP et de l’apprentissage BTP depuis près de 80 ans.

Nous sommes connectés aux branches du bâtiment et des travaux publics :

Nous sommes l’émanation et l’outil des branches professionnelles et contribuons en cela à la définition et à la mise en œuvre de leurs politiques de formation. Nous sommes en prise avec les réalités sectorielles et sommes tenus d’adapter les offres de formation aux besoins en compétences des professionnels du BTP. Nos missions s’adressent à l’ensemble des organismes de formation aux métiers du BTP.

Nous croyons en l’apprentissage pour les entreprises et les jeunes :

Nous pensons que savoir ne va pas sans savoir-faire et savoir-être. Nous croyons en l’apprentissage comme voie de formation et nous le promouvons à l’échelle nationale. Nous sommes attentifs à la progression des jeunes et faisons de cette conviction un levier dans notre relation à l’entreprise. Notre positionnement stratégique prend sa source dans les éléments constitutifs de notre ADN et les valeurs qui nous animent. Elles incarnent ce que nous serons et orientent nos décisions. Elles véhiculent au-delà de nos murs une représentation singulière de notre métier, de nos missions.

