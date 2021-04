CEMBRIT vous aide à mieux construire

CEMBRIT est un des plus grands producteurs européens de produits de construction multifonctionnels à base de fibres-ciment. Nous proposons une large gamme de solutions durables en fibres-ciment pour les façades, les toitures, la finition intérieure et la construction.

Les solutions que nous proposons vous offrent d’innombrables possibilités de créer des constructions à la fois esthétiques et durables.

CEMBRIT vous offre un vaste assortiment de produits en fibres-ciment pour façades et toitures. Nous fabriquons des panneaux de façade, des panneaux de construction, des ardoises et des plaques ondulées, dans une multitude de couleurs, de dimensions, de formes et de textures.

CEMBRIT, ce n’est pas que des produits. Nous accordons également une grande valeur à la qualité de nos relations. CEMBRIT est un partenaire fiable qui vous aide à réaliser des projets de conception et de construction en les rendant plus simples, plus rentables, plus efficaces et plus créatifs.

CEMBRIT vous offre tous les atouts dont vous avez besoin pour répondre aux attentes en matière de projets de construction et de rénovation, dans un souci de simplicité, de durabilité et d’évolutivité. Que ce soit pour des habitations telles que des immeubles à appartements, des bâtiments publics, des résidences secondaires, des manèges, des écuries ou des bâtiments industriels.

Construire avec CEMBRIT, c’est œuvrer à un avenir meilleur, jour après jour.

