Pour s'aligner sur les enjeux d'électrification et de souveraineté énergétique affichés par le gouvernement, NGE Énergies Solutions a racheté Sogetra, spécialiste des infrastructures électriques dans l’Orne.

Nouvelles Générations d’Entrepreneurs (NGE) semble surfer sur la vague d'électrification souhaitée par le gouvernement. Après le rachat de CDH en mars dernier, entreprise spécialisée dans les infrastructures énergétiques et photovoltaïques en Loire-Atlantique, en mars dernier, le major du BTP annonce ce mardi 8 septembre le rachat de Sogetra.

Des opportunités dans les infrastructures

Née en 1961, la société est centrée sur les infrastructures électriques et énergétiques. Son expertise s'étend de l'éclairage public et sportif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Son implantation dans l'Orne lui permet une proximité avec Enedis et de syndicats d’énergie tel que Territoire d’Energie Orne (TE61).

Maintenant sous le giron de la filiale Énergies Solutions de NGE, Sogetra apporte 24 collaborateurs et 4,3 millions d’euros de chiffre d'affaires.

« Nous avons l’ambition de faire de NGE Energies Solutions un acteur de référence dans les métiers de l’énergie et des infrastructures électriques », expose Jean-Baptiste Gonnet, président de NGE Energies Solutions. « Pour y parvenir, nous devons continuer à consolider notre ancrage dans les territoires et faire grandir nos compétences en nous appuyant sur nos collaborateurs. La transition énergétique, l’électrification des usages, la souveraineté énergétique sont des tendances de fond très favorables au développement des énergies renouvelables, nous devons être au rendez-vous de ces évolutions », ajoute-t-il.