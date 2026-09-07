Solplanet France renforce son activité photovoltaïque auprès des entreprises, bâtiments industriels, exploitations agricoles et parkings sans un contexte d'hausse de l’autoconsommation et de nouvelles réglementations.

Solplanet France annonce renforcer son activité sur le marché commercial et industriel (C&I) du photovoltaïque. La filiale française d’Aiswei, entreprise chinoise spécialisée dans les solutions énergétiques, revendique plus de 4 500 installations depuis son arrivée sur le marché français il y a deux ans et demi. Elle entend désormais développer son activité auprès des entreprises, des exploitations agricoles, des bâtiments commerciaux et industriels et des parkings, en renforçant notamment son accompagnement des installateurs et des distributeurs.

Le marché français a enregistré une nouvelle progression en 2025. Selon le Service des données et études statistiques (SDES), 6,1 GW de capacités photovoltaïques supplémentaires ont été mis en service au cours de l’année, contre 5,2 GW en 2024. La production d’électricité photovoltaïque a atteint 37 TWh, en hausse de 46 % sur un an. À la fin de 2025, RTE recensait par ailleurs près de 850 000 installations en autoconsommation, représentant 5,4 GW de puissance cumulée.

Solplanet France relie cette progression au développement des projets commerciaux et industriels, notamment dans les entrepôts, les bâtiments commerciaux et industriels, les exploitations agricoles et les parkings. L’entreprise met également en avant l’évolution du cadre réglementaire.

Des obligations réglementaires qui élargissent le marché

Depuis le 1er juillet 2026, les constructions neuves, extensions et rénovations lourdes de plus de 500 m² d’emprise au sol concernant notamment des bâtiments commerciaux, industriels, administratifs, des bureaux ou des entrepôts doivent intégrer un procédé de production d’énergie renouvelable, un système de végétalisation ou un dispositif équivalent sur au moins 40 % de leur toiture. Ce seuil passera à 50 % au 1er juillet 2027.

Pour les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m², la loi prévoit également des obligations de production d’énergies renouvelables et d’ombrage sur au moins la moitié de leur superficie. Elles s’appliquent depuis le 1er juillet 2026 aux parkings d’au moins 10 000 m² et au plus tard le 1er juillet 2028 à ceux compris entre plus de 1 500 et moins de 10 000 m², sous réserve des dérogations et reports prévus par les textes. Depuis fin 2025, ces obligations peuvent notamment être satisfaites par des solutions mixtes associant ombrières photovoltaïques et végétalisation.

Les nouveaux parkings extérieurs ouverts au public de plus de 500 m², ainsi que certains parkings associés aux bâtiments concernés, sont par ailleurs soumis à des obligations d’ombrage et de gestion des eaux pluviales.

« Le marché français entre dans une phase où les projets photovoltaïques gagnent en envergure, deviennent plus techniques et sont de plus en plus étroitement liés à l’autoconsommation et à la gestion de l’énergie. Pour les installateurs et les partenaires, cela crée des opportunités, mais nécessite également un soutien local fiable et une solide expertise technique. Notre rôle est de tirer parti de l’expérience que nous avons acquise sur le marché résidentiel et de renforcer notre organisation avec l’expertise C&I adéquate, afin que nos partenaires puissent aborder ces projets en toute confiance », explique Eric Magistrello, directeur Europe du Sud et directeur France.

Solplanet renforce son équipe dédiée au C&I

Pour accompagner ce développement, Solplanet France annonce avoir récemment recruté Ferhat Capar au sein de son équipe commerciale. Fort d’une expérience dans les projets photovoltaïques de grande taille, il doit accompagner les partenaires dans le développement de projets C&I à l’échelle nationale.

Cette orientation se traduit également par des actions de formation. En juin, Solplanet France a organisé avec Krannich France une journée consacrée aux projets C&I, au cours de laquelle des installateurs ont pu découvrir la gamme de l’entreprise et échanger sur les contraintes techniques propres à ces opérations.