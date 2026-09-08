Les prix dans l’immobilier ancien ont baissé de près de 1 % en France au deuxième trimestre 2026, selon l’indice Notaires-Insee.

Stabilisation des prix dans l’immobilier ancien. D’après le dernier indice Notaires-Insee, les prix ont légèrement baissé de 0,8 % au deuxième trimestre 2026, tirés vers le bas par les maisons, dont les prix ont baissé de 1,3 % sur un an. Tandis que les prix des appartements sont restés stables, autour de -0,1 %.

À l’échelle de l’Île-de-France, la tendance est globalement similaire, avec -1,5 % pour les maisons, mais +0,3 % pour les appartements.

Les prix reculent depuis début 2026

Par ailleurs, l’indice Notaires-Insee a revu à la baisse l’évolution des prix au premier trimestre 2026, à -0,2 % au lieu de +0,2 %.

Au premier trimestre 2026, les prix étaient restés stables après avoir augmenté de 1,1 % durant l’année 2025.

Parallèlement, le taux moyen des crédits immobiliers était de 3,24 % au deuxième trimestre 2026, soit en légère hausse par rapport à un an plus tôt.

Près d’un million de transactions sur un an

Sur un an, de juillet 2025 à juin 2026, 958 000 transactions de logements anciens ont été enregistrées.

« Le volume annuel de transactions s'est redressé entre octobre 2024 et décembre 2025, après une baisse continue depuis la fin avril 2022 et se stabilise depuis le début de l'année », explique l’Insee.

Pour rappel, les volumes avaient nettement chuté à partir mi-2022 à cause d’une remontée des taux d’intérêt, puis se sont redressés depuis octobre 2024.