NGE finalise le financement d’une infrastructure d’eau potable de 305 millions de dollars à Montevideo, en Uruguay.

Le groupe français de BTP NGE a finalisé le financement de son premier projet international dans le secteur de l’eau potable. Réalisée en Uruguay, l’infrastructure destinée à sécuriser l’approvisionnement de la zone métropolitaine de Montevideo représente une enveloppe de 305 millions de dollars. Le bouclage financier permet désormais d’engager la phase opérationnelle du projet, avec le démarrage de la construction prévu dans les prochaines semaines. La zone métropolitaine de Montevideo concentre plus de la moitié de la population uruguayenne.

Le projet couvre l’ensemble du cycle de l’infrastructure, de son financement à sa maintenance. NGE Concessions intervient sur le montage financier, tandis que les activités de conception et de construction mobiliseront plusieurs entités du groupe. Le génie civil de l’usine de traitement sera notamment réalisé par NGE ; SADE prendra en charge les travaux liés à la prise d’eau, aux canalisations et au traitement de l’eau.

La conception et la construction feront l’objet d’un contrat EPC (Engineering, Procurement and Construction, soit ingénierie, approvisionnement et construction) de 230 millions de dollars, avec une durée de chantier fixée à trois ans. L’exploitation et la maintenance de l’infrastructure seront ensuite assurées dans le cadre du contrat conclu avec OSE.

Le financement ouvre la voie au lancement du chantier

Le financement repose sur une société de projet (SPV, pour Special Purpose Vehicle), une structure juridique créée spécifiquement pour porter et financer l’opération. Sur les 305 millions de dollars nécessaires, 45 millions, soit environ 15 %, seront apportés en fonds propres par les trois actionnaires du groupement : Saceem, filiale de NGE, à hauteur de 43,6 %, Berkes (28,2 %) et Ciemsa (28,2 %).

Les 260 millions de dollars restants correspondent à une dette senior, soit environ 85 % du financement. Elle est levée auprès de CAF-AM et CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Chacun des deux bailleurs structure ses tranches à hauteur de 60 % en pesos uruguayens indexés et de 40 % en dollars américains.

Les revenus du projet seront liés à un contrat de service conclu avec OSE. Celui-ci prévoit une rémunération en fonction de la disponibilité de l’infrastructure sur une période contractuelle de 20 ans.

« Ce bouclage financier vient concrétiser la confiance de nos partenaires financiers et de l'État uruguayen dans la solidité de notre modèle. Il ouvre la voie à la phase de construction de cette infrastructure essentielle pour Montevideo et confirme le rôle moteur de Saceem dans le développement de NGE en Amérique latine et celui de NGE Concessions dans le montage et la sécurisation du financement de projet », déclare Jean Bernadet, président du groupe NGE.

L’opération s’inscrit dans la présence développée par NGE en Uruguay ces dernières années. Via Saceem, le groupe indique avoir participé au développement et au financement de cinq projets d’infrastructures dans les secteurs routier, ferroviaire et éducatif.

NGE cite également le financement de plus de 1,2 milliard de dollars obtenu pour le projet du Ferrocarril Central comme précédent en matière de financement d’infrastructures dans le pays.