Le pont géant qui bientôt va relier la ville de Rion à celle d'Antirion en franchissant le détroit de Corinthe prend ses premières formes. Avec lui, les fameux travaux d'Hercule se dévoilent au quotidien.

Le 29 janvier dernier, la barge "Tackflit 7" est entrée sur le chantier du pont qui reliera la ville de Rion à celle d'Antirion en franchissant le détroit de Corinthe en Grèce. À 130 mètres au-dessus du niveau de la mer, elle a mis en place une pré-dalle de 175 tonnes, fortement ferraillée, destinée à l'encastrement des quatre jambes du pylône M3. Au programme des prochaines semaines : la mise en place du premier caisson métallique d'ancrage des haubans (200 tonnes à 146 mètres de hauteur) puis de trois voussoirs de 400 tonnes entre les jambes du pylône qui formeront l'amorce du tablier. Des opérations qui seront ensuite répétées sur les trois autres piles du pont. Autant dire un chantier hors normes et un défi tout à la fois architectural et technique comme notre époque les aime. Car l’opération, sur la surface quelquefois très agitée de la Méditerranée est véritablement herculéenne. Le défi jalonne en effet ce chantier depuis ses débuts. Avant les opérations actuelles, le groupement Gefyra où sont réunis les opérateurs et Vinci (53 %) et six sociétés grecques a en effet transporté, avant de les couler, les immenses piliers du pont. Une opération qui durant un an s’est révélée aussi spectaculaire que précise. La conception et la construction ont été confiées à Kinopraxia Gefyra (mêmes entreprises) et l'architecte est un certain Berdj Mikaëlian. Une très belle aventure qui aura, sans conteste, des conséquences économiques importantes et qui pour le compte n’a rien de mythologique.

Redacteur