Entamés voici plus d’un an, les travaux du nouveau port de Monaco connaissent aujourd’hui leur point d’orgue avec l’arrivée par flottaison de la première pièce d’une contre-jetée géante.

Le chantier de la Ciotat se spécialise dans le gigantisme. Ce sont en effet quatre caissons géants, chacun aussi gros que l'Arc de triomphe, que le chantier aura produit et expédié par flottaison à Monaco. Le dernier de ces caissons, en béton armé de 145 mètres de long et de 30 mètres de large est le plus gros jamais construit dans le monde. Il doit rejoindre début août au fond de la méditerranée les trois premiers ensembles déjà immergés. Ces caissons formeront bientôt, face au tunnel du Grand Hôtel de Monté Carlo la culée d'une vaste digue. Cette digue de 352 mètres, actuellement en construction à Algésiras, sera reliée aux caissons culée par une rotule géante. Elle devrait à son tour rejoindre Monaco par flottaison dans un an. Une traversée qui sera également un record. En attendant, le groupement d'entreprises constitué de Bouygues TP, Bouygues Offshore, GTM Construction et Vinci prépare depuis plus d'un an les fonds marins face à la Principauté. Ainsi, un dragage à permit de creuser et d'éliminer les sédiments médiocres à plus de 50 mètres de profondeur. Un remblai de 15 mètres renforcé avec des pieux métalliques a été réalisé afin de supporter les quatre caissons formant une immense pile. Ces quatre caissons, d'un poids total de 2 200 tonnes ont été minutieusement positionnés par GPS afin de constituer une colonne reposant par 40 mètres de profondeur et n'émergeant que de 2 mètres à la surface des eaux. La digue de Monaco reprend ainsi dans son principe la technique utilisée lors de la construction de l'aéroport de Kansaï dans la baie d'Osaka. C'est en fait un travail d’horloger à l’échelle d’Hercule auquel les entreprises doivent aujourd'hui se livrer afin d'offrir à Monaco un port destiné à recevoir les plus grands yachts du monde.

Redacteur