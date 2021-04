Initiée par des industriels en 1993, la certification Acerbois est dédiée à la qualité constante des produits et aux contrôles de production en usine pour le bois lamellé-collé. Pour 2021, Acerbois se renouvelle, revisitant et modernisant ainsi son site internet, l'objectif étant de renforcer leur image tournée vers l’excellence française. Les détails.

Acerbois est une association qui développe, en qualité de tierce partie, une activité de certification de produits, de services et de contrôles de production en usine dans le domaine du bois lamellé-collé. Créée par des fabricants de BLC (bois lamellé-collé) pour assurer la fiabilité de la valeur, elle regroupe aujourd'hui 24 titulaires et organise des inspections indépendantes deux fois par an.

Grâce à la RE2020, le marché français de la construction bois est véritablement appelé à se développer et à avoir des perspectives inédites. Dans son communiqué, l’association rappelle d’ailleurs que le Ministère de la Transition Écologique précisait : « à l’horizon 2030, l’usage du bois et des matériaux biosourcés sera quasi systématique, y compris en structure (gros œuvre) dans les maisons individuelles et le petit collectif. »

Acerbois fait peau neuve

C'est dans ce contexte que l'association décide, près de 30 ans après le lancement de la certification, de renouveler l’identité visuelle de son site Internet. Ce dernier modernise son logo en valorisant le mot « bois » de Acerbois et met en avant les couleurs naturelles du matériau. « Il se veut plus moderne et plus actuel », indique l’association dans un communiqué.

Le site internet de la certification, qui s’adresse aux bureaux d’études, architectes, aménageurs publics ou promoteurs, devient un outil plus pratique et plus simple, et permet aux fabricants BLC qui désirent s’engager dans la qualité certifiée « de comprendre facilement les étapes pour y parvenir, les atouts de la certification et ce que cela implique concrètement pour eux en termes d’engagements. » Pour rappel, Acerbois.org présente des exemplaires de réalisation produites par des entreprises titulaires ainsi que l’annuaire complet des industriels.

Dans la lancée, Acerbois prend également l’initiative d’ajouter au logo une base line : « Qualité française certifiée », affirmant ainsi l’identité de la marque et l’objectif de renforcer son image tournée vers l’excellence française. « On assure une qualité constante dans les entreprises industrielles qui produisent sur le territoire national », précise-t-elle.

Quel est le périmètre couvert par la certification ?

La certification Acerbois couvre tous les éléments en bois lamellé-collé, produits ou semi-produits, destinés à être mis en œuvre dans les ouvrages à emploi structurel du bâtiment ou des travaux publics, fabriqués industriellement en usine, en atelier ou sur sites prévus à cet effet. « Les composants en bois lamellé se distinguent en 2 types : poutres pour les charpentes, et dalles pour planchers, toitures et murs », souligne l’association.

A noter que la durée d’engagement de la certification est valable 6 mois. A ce terme, un audit et des essais sont à nouveau réalisés pour juger de la capacité de l’acteur à renouveler, ou pas, sa titularisation.

Marie Gérald

Photo de Une : Acerbois.