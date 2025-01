Bloc NATUR R1, la solution biosourcée aux arguments en béton

L'un des atouts majeurs du NATUR R1 est son faible impact carbone. Chaque m² de maçonnerie permet de piéger 2,73 kg de carbone biogénique, soit l’équivalent de 10kg de CO 2 . ALKERN a mis en œuvre des procédés de fabrication qui réduisent significativement les émissions de CO₂ liées à la production de ses blocs de béton. Le NATUR R1 s'inscrit pleinement dans les objectifs de développement durable et répond aux exigences croissantes du marché en matière de construction responsable et écologique.

Le bloc NATUR R1 est un bloc isolant en béton de granulats courants à coller, destiné à la réalisation de maçonneries d’élévation extérieures et intérieures. Son alvéole centrale dispose d’un insert en fibre de bois.

En intégrant des matériaux issus de forêts gérées durablement, ce bloc contribue à la promotion de la gestion durable des ressources forestières. De plus, sa fabrication ne nécessite aucune cuisson, les blocs étant pressés à froid et séchés naturellement.

Des Performances Techniques Remarquables

Le Bloc NATUR R1 n'est pas seulement écologique, il est aussi performant. Avec une résistance mécanique élevée (fb = 8,9 MPa, fk = 5,1 MPa en B60), il assure une excellente solidité. Son isolant en fibres de bois intégré optimise la performance thermique, garantissant un confort optimal en été comme en hiver. Conforme aux exigences réglementaires feu, il est adapté aux bâtiments de 3ème famille et offre une résistance au feu REI 90. Le bloc NATUR R1 est sous Avis Technique n°16/23-800_V1.

Confort et Bien-être de l'Habitat

Le Bloc NATUR R1 contribue également au confort acoustique et à la qualité de l'air intérieur, classée A+. Il permet de réaliser des économies à la construction et en usage, avec une durée de vie estimée à 100 ans. Les performances thermiques du mur, associées à un doublage isolant, répondent favorablement aux contraintes de la réglementation thermique.

Facilité de Mise en Œuvre

Le NATUR R1 est un bloc à coller qui permet un gain de productivité de 30% ainsi qu’une réduction d’eau de 90%, Il assure un chantier moins bruyant et un poste de travail plus propre et moins encombré.

Le bloc NATUR R1 s’impose comme une solution de choix pour les professionnels soucieux de réduire l’empreinte carbone de leurs projets tout en garantissant des constructions de qualité.

