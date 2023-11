Premier fabricant indépendant de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique, le Groupe ALKERN emploie plus de 1100 collaborateurs.

L’entreprise réalise un Chiffre d’Affaires de plus de 200 millions d’Euros avec près de 50 sites de production, répartis de manière homogène sur la quasi-totalité de notre territoire.

Innovation

Avec une équipe dédiée et des budgets annuels d’investissements en Recherche et Développement significatifs, le Groupe ALKERN se positionne comme un acteur leader de l’innovation des produits bétons, offrant des réponses aux réglementations actuelles et à venir.

Les axes de développement produits du Groupe ALKERN portent sur les performances énergétiques, thermiques et acoustiques des bâtiments, tout en garantissant une faible empreinte environnementale. Les innovations sont généralement protégées par des brevets.

Aujourd’hui, le Groupe ALKERN étend sa réflexion et ses développements aux matériaux biosourcés, notamment pour les produits destinés à la construction.

Responsabilité

Dès 2002, les salariés du Groupe ALKERN se sont engagés dans une politique volontariste de réduction des accidents de travail. L’implication au quotidien des collaborateurs du Groupe nous permet aujourd’hui d’afficher l’un des plus faibles TF1 de la profession.

L’engagement responsable du Groupe ALKERN se traduit également par une conception écologique des produits, déjà par ailleurs 100% recyclables. Les matières premières utilisées proviennent de ressources naturelles de proximité ; elles sont transformées par des procédés industriels peu consommateurs d’énergie.

De plus, le Groupe ALKERN a mis en place, sur tous ses sites de production, un Plan Environnemental d’Entreprise qui témoigne de l’engagement du Groupe dans une politique active de développement durable. ALKERN est le seul fabricant de produits en béton à être certifié ISO 14001.

Proximité

Le marché de la préfabrication béton exige une grande proximité avec les clients, afin de répondre au mieux aux attentes régionales (formats, couleurs et réglementations sismiques, etc). Grâce à son maillage industriel particulièrement homogène, le Groupe ALKERN répond parfaitement aux exigences de tous ses clients en leur proposant de larges gammes de produits, où qu’ils soient situés sur l’ensemble du territoire national.

Les structures commerciales et administratives, décentralisées en région, favorisent et renforcent les relations directes entre le site de production et le client, créant ainsi un véritable gage de simplicité et d’efficacité dans les partenariats établis.

L'offre du groupe ALKERN pour l’aménagement extérieur est représentée par 3 marques commerciales, vous proposant chacune une offre complète de dalles et margelles pour l’aménagement de votre terrasse ou de vos abords de piscine.