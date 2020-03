Le chantier de Notre-Dame de Paris à l'arrêt à cause du Covid-19

Il y bientôt un an, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris suscitait l'effroi. La flèche surplombant le toit partait en fumée sous les yeux de spectateurs impuissants, les pompiers de Paris s’acharnant à faire reculer les flammes. Depuis, ce sont les architectes et ouvriers qui s’affairent à consolider la structure et réparer la cathédrale sous la pression d’un délai imparti. Mais avec la crise sanitaire du Covid-19, le chantier est désormais à l’arrêt depuis ce lundi 16 mars.

La cathédrale Notre-Dame devait être reconstruite en cinq ans seulement, selon le souhait d'Emmanuel Macron. Pourtant le chantier accumule du retard, d’abord à cause des risques d’une contamination au plomb, et désormais avec la crise sanitaire causée par le Covid-19. Pour préserver la santé des ouvriers et éviter une contamination massive, le chantier « a été mis en sommeil ». Une décision contraire semblait inenvisageable d’autant plus que les installations de décontamination existantes ne permettraient pas de garantir « de manière suffisante la mise en oeuvre des règles de sécurité relatives au coronavirus pour ceux travaillant sur ce chantier ». Les distances minimales de sécurité entre les ouvriers ne pouvant notamment pas être appliquées. Le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Établissement public chargé de la restauration de Notre-Dame, a donc précisé ce lundi 16 mars que toutes les opérations étaient suspendues. Par précaution, aucune date pour la reprise de chantier n’a pour le moment été annoncée « compte tenu des incertitudes sur l’évolution de la pandémie ». La priorité est bien à la protection des ouvriers, selon une source au sein de l’Établissement public : « Il s’agissait d’exemplarité, d’assurer une sécurité intégrale pour les compagnons ». La protection du chantier reste quant à elle assurée par un « système d’astreintes » mis en place. Un retard supplémentaire Les architectes et maîtres d’oeuvres ont décidément un mauvais karma. Selon les plans initiaux, la phase de consolidation de la cathédrale devait s’achever à la fin du premier semestre. Les ouvriers allaient prochainement débuter le démontage de l’échafaudage, fondu durant l’incendie. L’AFP précise que ce démontage aurait notamment permis de déclarer la cathédrale française hors de danger. Les « conditions météorologiques difficiles » sont également citées pour expliquer les difficultés des salariés travaillant sur le chantier. Avec la crise sanitaire causée par le Covid-19 et les mesures de confinement imposées par le gouvernement français, le chantier de Notre-Dame de Paris prend de nouveau du retard. Les délais de reconstruction pourront-ils alors être respectés ? J.B (avec AFP) Photo de une : ©Adobe Stock

Redacteur