L’innovation n’a pas de limite. C’est la réflexion qui vient à l’esprit lorsque l’on voit le nouveau pont construit sur la Tyne entre Newcastle et Gasteshead. Un mariage exemplaire de technique et d’esthétique

Beau et stupéfiant. Ce sont en effet les qualificatifs que l’on peut attribuer au nouveau pont qui en Angleterre franchit la rivière Tyne, entre Newcastle et Gateshead (nord est de l’Angleterre). L’ouvrage a reçu le prix Stirling, la plus grande distinction architecturale Britannique. Un prix bien mérité car les architectes se sont surpassés. Gifford et Partners Ingénierie ont su marier une technologie particulièrement innovante à une esthétique qui confine à l’œuvre d’art. La large courbe du Millenium Bridge est conçue pour laisser la voie libre à la circulation fluviale. Il se relève donc d’un seul bloc verticalement en pivotant sur ses deux extrémités. Un mécanisme puissant et sophistiqué sur lequel les constructeurs restent très discrets. En quelques minutes, cet arc de cercle se dresse ainsi au-dessus de l’eau pour former un arc de triomphe géant, splendide et majestueux. Dressée, l’arche prend la forme d’une immense sculpture digne d’un film futuriste, formant une porte géante qui couronne le lit du fleuve. Mais c’est la nuit que l’ouvrage donne la pleine mesure de son originalité. Ses concepteurs ont en effet privilégié son éclairage. Celui-ci est parfaitement intégré à l’ouvrage. La pollution lumineuse résiduelle est donc limitée à son strict minimum. Le pont n’éclaire que lui, mais son énergie rayonne. Comme ses concepteurs le revendiquent, « nous avons voulu souligner la forme et la structure de l’ouvrage pour lui donner la force d’une icône ». Objectif atteint. Le Millenium Bridge s’inscrit aujourd’hui parmi les réalisations de référence que des générations d’architectes viendront visiter. Un hommage rendu aux constructeurs précurseurs et au culte d’une architecture novatrice et enrichissante.

