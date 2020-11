La pose d’une passerelle monobloc de 46 mètres et de 200 tonnes vient clore en beauté la construction de l’autoroute de la Maurienne. Un ouvrage à l’image d’une voie creusée dans la roche la plus dure du massif alpin.

Dans l’univers des grands chantiers routiers français, l’autoroute de la Maurienne est considérée comme un véritable défi technique. Cette voie creusée dans la montagne s’insère dans d’étroites vallées déjà bien occupées. Entre la rivière Arc, les lignes à haute tension et les voies de chemin de fer, le passage d’une autoroute au cœur de la Maurienne relevait, entre les parois abruptes du massif alpin, des travaux d’Hercule. En passe d’être achevée, l'autoroute, longue de 63,5 km, reliera en pente permanente le tunnel du Fréjus avec le reste du réseau routier français. Son tracé va permettre un accès rapide à plus de 24 stations de sport d’hiver et le retour au plein emploi à l’année d’une grande partie de la population locale. A l’approche de la fin des travaux, l’autoroute vient de recevoir son ultime passerelle de franchissement de l’Arc. L’ouvrage, d’une longueur de 65 mètres, se compose d’une travée unique de 46 mètres et d’un porte-à-faux à chaque extrémité. La masse du tablier forme désormais un arc géant tendu au-dessus de la rivière du même nom. Avant d’être posé en une seule nuit, ce tablier d’un poids de plus de 115 tonnes et d’une longueur de plus de 40 mètres, à été acheminé, d’un seul tenant, dans la montagne. Un convoi qui a du déjouer tous les pièges de l’ascension. Cette passerelle, point d’orgue du chantier de l’autoroute, symbolise à elle seule les nombreuses difficultés auxquelles le constructeur Chambre et Vibert avait été confronté.

