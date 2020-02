S'insérer dans un tissu urbain ne veut pas dire reproduire sans innover. C'est ce que démontre fièrement cet immeuble, qui dresse son toit végétalisé parmi les toitures en zinc des anciens faubourgs de Charonne.

En région parisienne, ce projet de construction neuve de 25 logements libres et sociaux et une crèche de 35 berceaux environ, cherche avant tout à s'insérer dans la continuité du tissu urbain existant, mais aussi dans l'histoire. Dans cette rue typique de faubourg, la rue Orfila, le projet occupe une parcelle rectangulaire, bordée par un espace vert protégé et bénéficiant de vues dégagées vers le cimetière du Père Lachaise. L'agence d'architecture MAO (Mobile architectural office) y a vu l'opportunité de créer un projet ressourçant pour ses occupants.

D'importants apports lumineux

Ces derniers profitent d'un cadre de vie tourné vers la nature, avec des « respirations » qui « garantissent d’importants apports lumineux et des vues proches et lointaines sur le paysage de la capitale. » Les logements donnent sur un espace vert protégé et bénéficient d'un ensoleillement important grâce à de grands dégagements visuels, et notamment une présence importante de baies vitrées. Les deux derniers niveaux du bâtiment s'affinent et créent comme deux entités distinctes, renforçant encore ce fameux dégagement visuel.

Des appartements lumineux ©Nicolas Grosmond, Fabien Brissaud

Autre particularité du projet : les espaces extérieurs. Ceux-ci sont généreux, afin de faciliter l'usage quotidien et domestique. Dans les étages inférieurs (R+1 et R+2) des panneaux coulissants en bois, déportés de la façade thermique, permettent de moduler l'apport de lumière en fonction des besoins, tout en préservant l'intimité des habitants. Dans les étages supérieurs, cet espace privilégié se traduit par des terrasses, ménagées grâce aux dégagements.

Des accès qui favorisent la rencontre

La façade côté rue, qui reprend certaines lignes des bâtiments voisins, est habillée d'un parement en brique, en réponse à la matérialité forte des avoisinants, à savoir une importante présence de la brique.

La façade en brique et les accès multiples ©Nicolas Grosmond, Fabien Brissaud

Les accès jouent également un rôle important dans ce projet. Ils servent de « catalyseurs du parcours résidentiel », favorisant les rencontres, les échanges entre les habitants, avec un cheminement « lieu de passage » qui se développe jusqu'en coeur de parcelle. « Nous avons souhaité que les séquences d'accès aux logements soient en harmonie avec le site », résume l'agence, en ce sens que « l’organisation du bâtiment vient créer différentes cours et permet ainsi de donner des respirations en cœur d’îlot », avec un ilot de fraîcheur qui devient support de biodiversité. Un système de coursive en R+1 et R+2 et des passerelles dans les étages supérieurs permettent par ailleurs d'accéder à ce coeur d'ilot, véritable bouffée d'air frais dans le tissu urbain dense de la capitale.

Laurent Perrin

Photo de une ©Nicolas Grosmond, Fabien Brissaud