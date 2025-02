La société Paulmann Licht GmbH est née en 1978, et est un fabricant de premier plan sur le marché des luminaires.

Fidèle à sa devise « Réalisez vos idées d'éclairage », l'entreprise allemande propose à ses clients plus de 2 500 produits et systèmes pour un éclairage personnalisé à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. De nombreuses gammes de produits offrent des options connectées. Lors du développement des produits, les designers, concepteurs et électroniciens internes s'emploient à concilier technologie, design et praticité, afin d’assurer la haute qualité des produits Paulmann. Pour répondre aux multiples besoins de chacun en matière d'éclairage confortable et personnalisable, Paulmann apporte de nombreuses sources d'inspiration et d'informations. L'entreprise familiale accorde une grande importance à l'engagement social et à la durabilité. Paulmann emploie 450 personnes dans le monde entier et commercialise ses produits dans plus de 40 pays d'Europe.