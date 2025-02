Illuminez votre extérieur avec la gamme Plug & Shine de Paulmann

Un éclairage extérieur design et personnalisable

Votre terrasse et votre jardin deviennent une véritable extension de votre maison. Que ce soit pour dîner entre amis, organiser des soirées conviviales ou simplement vous détendre, un éclairage extérieur adapté est essentiel pour créer une ambiance agréable.

Le système Plug & Shine allie esthétique et fonctionnalité. Parmi les modèles phares, le panier en rotin LED Plug & Shine apporte une touche naturelle et chaleureuse à votre terrasse. Les modules LED intégrés offrent une lumière blanche et colorée, ajustable grâce à la technologie Zigbee 3.0 pour un contrôle simplifié.

Une installation facile et évolutive

L’un des principaux atouts de Plug & Shine Paulmann est sa simplicité d’installation. Grâce à son système de connectivité par câble et transformateur, aucun outil spécifique n’est requis. La gamme est totalement évolutive, vous permettant d’ajouter facilement de nouveaux luminaires en fonction de vos besoins.

Pour répondre à toutes les préférences, Plug & Shine propose une large sélection de luminaires extérieurs :

Spots LED de bassin Plug & Shine pour mettre en valeur vos points d’eau.

pour mettre en valeur vos points d’eau. Strips LED Smooth Strip pour créer une ambiance lumineuse élégante.

pour créer une ambiance lumineuse élégante. Luminaires encastrés pour un balisage moderne et fonctionnel de vos allées.

Un éclairage intelligent et connecté

Grâce aux solutions connectées Plug & Shine, contrôlez votre éclairage en toute simplicité. Utilisez la télécommande Gent, l’appli smik ou la commande vocale via smik Gateway pour régler l’intensité lumineuse et les couleurs.

Les modèles intelligents comme Shira et Kikolo permettent de varier les teintes lumineuses et de créer des effets visuels uniques, offrant une expérience personnalisée selon vos envies.

Sécurité et respect de l’environnement

La gamme Plug & Shine ne se contente pas d’être esthétique et pratique, elle est aussi conçue pour assurer sécurité et respect de la nature. Les luminaires encastrés Floor Kit Insect Friendly sécurisent vos allées avec une lumière homogène et chaude, réduisant ainsi les risques de chute.

Paulmann propose également des éclairages respectueux des insectes, comme le Projecteur de jardin LED Plug & Shine. Grâce à sa température de couleur optimisée, il limite l’attraction des insectes tout en diffusant une lumière douce et apaisante, idéale pour les soirées en extérieur.

Conclusion : un éclairage extérieur sur-mesure

Avec Plug & Shine Paulmann, illuminez votre jardin avec une solution évolutive, design et connectée. Facile à installer et à personnaliser, cette gamme répond à toutes vos envies, que ce soit pour créer une ambiance chaleureuse, sécuriser vos allées ou préserver la biodiversité.

Adoptez Plug & Shine et transformez vos espaces extérieurs en véritables lieux de vie !



