Spécialiste des colles pour revêtements de sols souples et parquets, précurseur de la nouvelle technologie de colle MS Polymères, Bostik Bâtiment place son savoir-faire technique au service de l’environnement.

Engagé dans la démarche HQE®, adhérent du GEV (Association pour le contrôle des Emissions des Produits de Pose), Bostik Bâtiment a mis au point des colles classées EC1 à très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils), en accord avec les directives européennes et les exigences d’innocuité des acteurs du bâti :

- Tarbicol MS Elastic, première colle MS Polymères spatulable pour parquets. Respectueuse de l’environnement et performante, Tarbicol MS Elastic permet de coller tous les types de parquets, toutes essences confondues, y compris les bois exotiques.

- Polymang HPE, Miplafix 700 et Sadertac S41, nouvelle génération de colles sols acryliques « à très faible émission » pour la pose de tous les revêtements, notamment ceux s’inscrivant eux-mêmes dans une démarche HQE®, pour une approche environnementale globale et cohérente.

- Linomang, Miplalino et Sader lino, colles acryliques EC1 à fort pouvoir piégeant pour linoléums en lés et en dalles.

Produits de collage haut de gamme, les colles proposées par Bostik Bâtiment permettent de réussir en toute sécurité les mises en œuvre réputées les plus difficiles : pose de revêtements très nerveux, installations dans des lieux soumis à trafic intense (hôpitaux, collectivités…) et même sur sols humides. Un véritable gage de durabilité et de mise en valeur du savoir-faire des professionnels.