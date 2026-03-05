Podcast
Élections municipales : la FDMC dévoile ses propositions de mesures

Collectivités territoriales

Publié le 05 mars 2026 à 13h00, mis à jour le 05 mars 2026 à 17h04, par Raphaël Barrou

Par une douzaine de propositions, la FDMC espère convaincre les futurs maires de favoriser l'activité des entreprises de distribution de matériaux de construction.
©Adobe Stock
Les élections municipales, qui auront lieu les 15 et 22 mars, sont particulièrement scrutées par la Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC). Celle-ci propose douze mesures pour favoriser l'activité des distributeurs de matériaux de construction. 

La Fédération, qui est depuis peu l’unique voix des distributeurs de matériaux de construction en France, entend tout d'abord insister sur la simplification de la mission environnementale du secteur. 

Des permanences en mairie pour informer sur les aides à la rénovation

 

Elle propose ainsi de créer une permanence d'accueil en mairie dédiée à l'information sur les aides à la rénovation « en lien avec les distributeurs de matériaux de construction ». Par ailleurs, elle demande aux futurs maires de favoriser les conventionnements entre les déchetteries communales et les distributeurs de matériaux de construction

La FDMC souhaite également que les municipalités soutiennent les projets d'adaptation climatique et de transition écologique portés par les distributeurs de matériaux de construction. 

Un lien plus étroit entre le secteur et les pouvoirs publics locaux

 

Dans son communiqué, l'organisation réclame aussi un lien plus rapproché de son secteur avec les pouvoirs publics locaux. Pour lutter contre le vol, elle demande par exemple un renforcement des relations entre les forces de sécurité et les distributeurs de matériaux de construction. 

En ce qui concerne la fiscalité, la FDMC exige des exonérations ou abattements (pour la taxe foncière, la Tascom ou la CFE par exemple) et la systématisation d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les distributeurs de matériaux de construction ayant recours à des prestataires privés de collecte de recyclage. 

Pour gagner en efficacité, la Fédération entend rationaliser les procédures et réduire les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme.

Des aménagements pour favoriser l'activité des entreprises de matériaux de construction

 

Enfin, les entreprises de la distribution des matériaux de construction encouragent la création de résidences à vocation d'emploi pour les apprentis et les salariés en transition professionnelle ou encore la constitution de forums « orientation-emploi » pour les entreprises du secteur. Elles demandent aussi un stationnement favorisé pour les véhicules de livraison et une circulation qui leur soit adaptée dans les villes.  

Mais alors que la campagne pour les élections municipales est officiellement lancée depuis lundi 2 mars, reste à savoir si les candidats auront eu le temps de reprendre ces propositions dans leurs programmes.

Raphaël Barrou
Journaliste - Batiweb

Raphaël Barrou est journaliste à la rédaction de Batiweb. Passionné par le monde du bâtiment et de l’immobilier, il s’intéresse en particulier aux actualités de travaux de rénovation et à l’avenir du secteur de la construction concernant l’utilisation de l’IA et de la robotique.

