En 2026, le groupe prévoit une production d'1,1 million de tonnes de ciments intégrant jusqu’à 22 % d’argiles activées.

Après avoir franchi le seuil des 600 000 tonnes de ciment à base d’argiles activées en 2025, Lafarge annonce viser une production de 1,1 million de tonnes en 2026. L’industriel entend ainsi accélérer le déploiement de cette technologie sur le marché français. Les ciments concernés intègrent jusqu’à 22 % d’argiles activées (CEM IV/A)

En 2026, plus de 85 % de ces produits devraient relever de la gamme bas carbone EcoPlanet, selon l’entreprise. L’utilisation d’argiles activées permet de réduire la proportion de clinker, principal composant émetteur de CO₂ dans le ciment, tout en maintenant les performances techniques, précise le groupe.

La production d’argiles activées a débuté en 2022 sur le site de La Malle, avant l’entrée en service, début 2023, d’une ligne dédiée à Saint-Pierre-la-Cour. Cette dernière repose sur le procédé breveté proximA Tech. Dans un communiqué diffusé le 2 mars, l’entreprise indique que cette technologie permet de produire une argile activée « dont le poids carbone est proche de zéro ».

Une nouvelle ligne de production attendue en 2029

Dans le cadre du projet Capt4Climate, soutenu par l’État au titre du GPID 2025, Lafarge prévoit la création d’une seconde ligne de production d’argiles activées sur son site de Saint-Pierre-la-Cour (Mayenne). Avec une mise en service attendue en 2029, cette installation doit permettre de tripler la capacité du site et d’adapter la formulation des ciments, afin de réduire davantage leur empreinte carbone, dans le contexte des exigences de la réglementation environnementale RE2020.

La gamme de ciments bas carbone EcoPlanet – qui affiche selon l’industriel une réduction d’au moins 30 % des émissions de CO₂ par rapport à un ciment traditionnel – représentait près de 40 % des ventes totales de ciment de Lafarge en 2025.