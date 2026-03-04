Au moment de faire le bilan de ses 31 grilles d'audits RGE en 2025, Qualibat publie les résultats des non-conformités de chacune des catégories.

Comme chaque année, Qualibat partage les résultats des 31 grilles d’audits RGE réalisées au cours de l’année 2025, qui se répartissent de la manière suivante : 15 grilles concernent la famille systèmes, 15 grilles la famille isolation, et une grille est relative aux installations photovoltaïques.

Du côté des installations photovoltaïques, tout d'abord, Qualibat note une baisse significative du taux de non-conformité des fiches d'autocontrôle. De 40,01 % en 2024, ce taux est en effet passé à 30,89 % l'année dernière. Le constat est le même pour les contrats d'entretien (baisse de 19,63 % à 15,96 %). En revanche, le taux de non-conformité a augmenté pour l'orientation des modules, passant de 7,73 % à 12,32 %.

À noter toutefois que certaines catégories comme la protection des câbles de batterie, ou des câbles de régulateur, présentent des taux de « sans objet » supérieurs à 94 %.

Quelques améliorations du côté des isolations

Pour ce qui est de la famille des isolations, l'audit de l'organisme délivrant des certificats aux professionnels du BTP montre une amélioration pour certaines des fiches d'autocontrôle. Notamment pour ce qui est des menuiseries extérieures (66,07 % contre 70,39 % en 2024). Cependant, le taux de non-conformité y reste très élevé.

C'est aussi le cas pour les PV de réception. Ceux-ci s'améliorent par exemple pour les menuiseries extérieures (17,13 % contre 29,53 % en 2024), mais se détériorent pour l'isolation des planchers bas par projection (21,93 % contre 14,53 % en 2024).

Enfin, en ce qui concerne les systèmes, d'après les résultats publiés par Qualibat, les fiches d'autocontrôle des chaudières gaz individuelles se sont améliorés pour passer de 37,1 % à 34,68 % de non-conformité. Pour les chaudières gaz/fioul collectives, la situation s'est détériorée (de 38,33 % en 2024 à 42,31 % en 2025).

Et la pire aggravation de cette catégorie concerne les fiches de mise en service des chauffe-eau solaires individuels. En un an, son taux de non-conformité est en effet passé de 30 à 50 %.