Après deux évacuations depuis début janvier, une troisième bâtiment du commissariat central de Lille sera évacué, rapporte la préfecture du Nord. Toujours en cause : les fissures repérées depuis 2011, dues à des malfaçons. « Des études techniques plus approfondies » seront prévues prochainement.

Depuis janvier, une évacuation du bâtiment E de l’hôtel de police de Lille a été effectuée, et celle du bâtiment F est actuellement en cours. Un troisième bâtiment - le G -, rejoint la danse, annoncé la préfecture du Nord le 20 février.

Pourquoi : assurer la sécurité des personnels, face à des fissures constatées depuis 2011 et dues à des malfaçons, sur ce vaste paquebot en béton, dont la construction avait nécessité 50 millions d’euros.

Les fissures se sont aggravées dans le sous-sol, en 2023. Des poutrelles de renfort ont été posées, en attendant le début de travaux en avril.

« Des études techniques plus approfondies » prévues

L’ensemble du site du commissariat central de Lille, dénombrant sept bâtiments, « a fait l'objet d'une analyse approfondie », dans le but de « cartographier les fissures », rapporte également la préfecture.

« Sur la base de ces analyses approfondies, le bâtiment G doit également être évacué dans les jours à venir afin de garantir la sécurité des personnels », est-il conclu dans son communiqué. « Des études techniques plus approfondies » sont envisagées dans les prochains mois, afin de « définir un plan de rénovation ». Selon une source syndicale, la rénovation des bâtiments impactés devrait prendre plusieurs années.

Des locaux temporaires sont prévus, pour « la continuité des opérations ». Le nombre de fonctionnaires concernés n’a pas été précisé par la préfecture. Nous savons, toujours par source syndicale, que plus de 400 personnes sont impliquées dans les deux premières évacuations. Plus précisément 270 pour le bâtiment F - accueillant majoritairement la police aux frontières (Paf) - et 150 policiers - dont du Raid - dans le bâtiment E.

Virginie Kroun (avec AFP)

Photo de Une : Adobe Stock