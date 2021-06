Dans l'optique de faciliter la gestion des voiries et regrouper toutes les données dans un seul et même outil, Sogefi a lancé l'application « Mon Territoire Voirie », qui simplifie le travail des techniciens, de la direction des services, et des élus, et permet de rendre compte de l'évolution des travaux, y compris aux administrés.

Depuis 1989, les ingénieurs et géomètres de l'entreprise toulousaine Sogefi mobilisent leurs connaissances pour aider les collectivités locales en leur proposant des outils adaptés à leurs besoins. Ses solutions web pour l'urbanisme, le cadastre, les réseaux et la voirie équipent aujourd'hui plus de 700 collectivités et entreprises.

Parmi ces solutions, l'application « Mon Territoire Voirie », lancée en 2018, permet de centraliser toutes les informations sur la voirie d'une commune dans un seul et même outil pour en simplifier la gestion.

Un outil utile aux techniciens, collectivités, élus et administrés

« Mon Territoire Voirie » facilite notamment le travail des techniciens sur le terrain, qui peuvent commenter l'état du patrimoine (chaussée, ouvrage d'art, signalisation...) en quelques clics sur la version mobile, et l'illustrer grâce à des photos.

Ainsi, la direction des services en charge de l'entretien des voiries est informée en temps réel et n'a plus besoin de se rendre à chaque fois sur place, notamment grâce aux vues immersives. Elle peut directement estimer les travaux nécessaires et leur coût. L'outil lui permet en outre d'élaborer un plan pluriannuel d'investissement, de piloter le budget et d'éditer des reportings sur l'avancement des travaux.

Les élus disposent de leur côté d'une vue synthétique de l'état de la voirie. L'outil facilite la prise de décision pour engager des travaux. Il leur permet également de rendre compte de ces travaux à leurs administrés grâce à une cartographie dynamique.

Si la collectivité dispose déjà d'une base de données, cette dernière est intégrée à « Mon Territoire Voirie » et mise à jour. Inversement, si la commune ne dispose que de plans papier, Sogefi l'accompagne dans la constitution de son référentiel cartographique. L'entreprise propose également de réaliser un référencement des ouvrages d'art afin de les localiser, d'en connaître l'état, et de prioriser les travaux.

« Nous avons voulu créer un outil innovant qui réunisse les fonctionnalités nécessaires à la bonne gestion des voiries et qui soit facilement utilisable par tous les services. Simple à mettre en place, elle s'adapte aux ressources financières des communes et communautés de communes et à leurs moyens humains », conclut Vincent Robbe, directeur opérationnel de Sogefi.

Claire Lemonnier