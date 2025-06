GECO s’installe à Drusenheim à partir du 1er juin 2025

Ce déménagement marque une étape importante dans le développement de GECO. L’installation dans des locaux plus modernes, spacieux et fonctionnels vise à accompagner la croissance continue de l’entreprise, tout en renforçant sa capacité à fournir un service efficace, réactif et adapté aux besoins de ses clients professionnels.

« Ce déménagement s’inscrit dans notre volonté d’améliorer en continu notre qualité de service et de renforcer notre efficacité logistique et commerciale. Nous serons désormais en mesure d’évoluer dans un espace mieux adapté à notre activité et à nos ambitions », déclare la direction de GECO.

Les coordonnées téléphoniques et électroniques de GECO restent inchangées :

+33 (0)3 88 18 11 18

contact@geco.fr

www.geco.fr

GECO remercie ses clients et partenaires pour leur confiance renouvelée et a hâte de les accueillir dans ses nouveaux locaux à Drusenheim.

Pour en savoir plus exit_to_app