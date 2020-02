Depuis 1978, la société Alsacienne GECO est spécialisée en déshumidification et ventilation. GECO importe et distribue pour le marché français des produits de qualité et très performants de fabrication danoise et allemande.



Basée à Strasbourg, GECO propose une gamme complète de déshumidificateurs mobiles, muraux, piscines et déshumidificateurs par absorption. GECO propose également une gamme complète de VMC Double Flux domestique et tertiaire.



GECO possède tous les produits du catalogue en stock ainsi qu’un bureau d’étude technique pour accompagner chacun de ses clients avant et après la vente.

Contact : 03.88.18.11.18 ou par email contact@geco.fr