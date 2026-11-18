Le géant du nucléaire français s’apprête à confier à un consortium réunissant Vinci, Bouygues, Eiffage, NGE et Fayat un contrat de génie civil de 14 milliards d’euros pour les six EPR2.

Le groupe EDF est en passe de conclure un accord avec un consortium réunissant Vinci, Bouygues et Eiffage pour la réalisation des travaux de génie civil des six futurs réacteurs nucléaires EPR2. Selon Les Échos, qui a révélé l'information mardi 17 novembre, le contrat représente environ 12 milliards d'euros aux conditions économiques de 2020, soit près de 14 milliards d'euros en valeur actuelle.

Le groupement comprend également deux autres entreprises françaises du BTP, NGE et Fayat. L'accord doit encore être soumis à l'approbation du conseil d'administration d'EDF d'ici à la fin du mois, avant une officialisation.

Sollicité par l'AFP, EDF n'a pas souhaité commenter les informations du quotidien économique. Vinci et Bouygues ont également décliné toute réaction, tandis qu'Eiffage n'a pas répondu. L'électricien a toutefois confirmé qu'une proposition « susceptible de répondre » à ses besoins exprimés « a été remise par un groupement rassemblant plusieurs acteurs majeurs du secteur pour les travaux de génie civil du programme EPR2 », ajoutant que « les échanges se poursuivent ».

Pour EDF, l'enjeu est de standardiser les méthodes de construction afin de « garantir une réplicabilité maximale d'une paire à l'autre (de réacteurs) » et « capitaliser » sur les retours d'expérience et les effets d'apprentissage pour « réduire les durées de réalisation des chantiers ».

L'électricien souligne que « le génie civil représente un levier majeur de compétitivité ». Il précise que « la sécurisation d'un maximum de ces leviers sur la durée du programme constitue un enjeu clé d'ici la décision finale d'investissement », attendue d'ici à la fin de l'année.

Un contrat déterminant pour le coût du programme

La conclusion de cet accord constituerait une étape importante dans la sécurisation économique du programme EPR2. Le devis des six réacteurs est actuellement estimé à 72,8 milliards d'euros. Le marché de génie civil, d'un montant annoncé de 14 milliards d'euros en valeur actuelle, en représente une part substantielle.

Les deux premiers réacteurs doivent être mis en service en 2038 sur le site de Penly, en Seine-Maritime. Les quatre autres sont prévus à Gravelines, dans le Nord, puis au Bugey, dans l'Ain.

Annoncé par Emmanuel Macron en février 2022, le programme prévoit la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires EPR2, assortie d'une option pour huit unités supplémentaires. La mise en service du premier réacteur était envisagée autour de 2035.

Avec AFP