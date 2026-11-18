Edilteco dévoile trois nouveautés : deux nouvelles chapes ciment légères, dont une à base de granulats de bois, et un enduit de ragréage autolissant. Franck Pied, directeur marketing et technique d’Edilteco France, présente ces solutions et revient sur la diversification des activités du groupe.

À l’occasion du salon Batimat du Paris Builders Show, Franck Pied, directeur marketing et technique d’Edilteco France, nous présente les trois dernières nouveautés de la marque.



Kop-Ô Chape : une chape légère à base de granulats de bois



Parmi ces nouveautés, on retrouve la « Kop-Ô Chape », une chape ciment légère, qui fait 1200 kg par mètre cube, et qui a la particularité d'être à base de granulats de bois (issus de forêts certifiées PEFC) pour être allégée et avoir une dimension plus vertueuse. Plus précisément, cette chape est composée de fibres de bois minéralisées pour éviter le pourrissement.



« L’avantage de ce produit, c’est qu’on commence à 3 centimètres d’épaisseurs et on va jusqu’à 10 centimètres », explique Franck Pied, directeur marketing et technique d’Edilteco France.



XXs Dual Tech : une double consistance pour plus de flexibilité à la pose



Autre chape ciment légère récemment sortie (en mai dernier), la « XXs Dual Tech », qui intègre des billes de polystyrène expansé, et qui présente la particularité d’avoir une double consistance (traditionnelle ou fluide).



Un premier dosage en eau permet de faire une chape traditionnelle tirée à la règle, et un second dosage en eau permet d’avoir une chape fluide tirée à la barre à débuller lors de l’étalement sur la surface. Ce produit est d’ailleurs compatible avec tous les revêtements de sols.



« C’est un produit qui peut être mis en place en pose adhérente à partir d'1 centimètre et faire du rattrapage jusqu’à 15 centimètres », détaille le directeur marketing et technique d'Edilteco.



Il est à noter que les deux chapes légères précédemment évoquées sont jusqu’à 50 % plus légère qu’un béton traditionnel.



Kronos Autoliv : un ragréage autolissant adapté aux mortiers et chapes légères



Enfin, dernière nouveauté : le « Kronos Autoliv », un enduit de ragréage P3 fibré autolissant, spécialement conçu pour les mortiers légers et chapes légères.



Ces trois nouveautés peuvent être utilisées aussi bien dans le neuf que pour des projets de rénovation.



Edilteco mise sur la diversification dans un marché du bâtiment morose



Plus largement, malgré une conjoncture « morose » dans le bâtiment – et notamment dans le neuf – le groupe Edilteco tend à diversifier ses activités.



« Nos métiers historiques sont l'isolation thermique par l'extérieur, les mortiers légers et les chapes légères. Avec le groupe italien, on a commencé à développer de nouveaux marchés sur l'acoustique à projeter et sur la protection passive au feu », annonce le directeur marketing et technique d’Edilteco France.

Retrouvez l'interview vidéo complète ci-dessous :

Propos recueillis par Claire Lemonnier