Fin novembre, Troyes accueillera la 2ème édition du World Hemp Forum. Organisé par le Pôle européen du chanvre, ce rendez-vous international réunira les acteurs de la filière autour d’un enjeu majeur : structurer la filière pour répondre à la demande croissante des industriels.

Du 24 au 26 novembre, le Centre de congrès de l’Aube recevra tous les acteurs intéressés de près ou de loin par le chanvre : des agriculteurs, des transformateurs, des industriels, des chercheurs et des décideurs publics venus de plusieurs pays.



La France, poids lourd européen du chanvre



À ce jour, plus de 170 000 hectares de chanvre sont cultivés dans le monde, dont près de 55 000 en Europe.



La France fait partie des pays européens de référence du chanvre industriel avec 24 600 hectares de chanvre cultivé, soit près d’un tiers des surfaces européennes, avec des surfaces qui ont doublé en dix ans.



Un ancrage historique dans le bassin troyen



À lui seul, avec la coopérative agricole « La Chanvrière » – leader européen de la production et de la transformation de chanvre créé en 1973) – le bassin troyen dénombre 15 000 hectares cultivés et 800 agriculteurs dans un rayon de 120 kilomètres.



Parmi les avantages de cette plante : elle ne demande aucune irrigation et peu d’intrants.



Construction, isolation… structurer la filière pour passer à l’échelle industrielle



Le chanvre – et plus précisément la chènevotte – trouve de nombreux débouchés dans la construction, l’isolation, les composites, et le textile. L’objectif est désormais de changer d’échelle pour répondre aux besoins des industriels, qui raisonnent en milliers de tonnes.



Pour y parvenir, il s’agit notamment d’anticiper les surfaces, les investissements agricoles, les outils de récolte et les unités de transformation.



Ce congrès international sera l’occasion de rendez-vous d’affaires, de tables rondes, d’ateliers thématiques et de visites de sites.



« À Troyes, les participants viendront comprendre pourquoi la France est devenue la référence mondiale de la filière, et découvrir concrètement les méthodes, les organisations et les savoir-faire qui lui ont permis de se structurer », souligne Benoit Savourat, président et co-fondateur du Pôle européen du chanvre.

