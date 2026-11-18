Wicona a été doublement récompensée aux trophées Expoprotection 2026, pour sa porte WICSTYLE 75 NG FP. La solution remporte le prix Or dans la catégorie Sûreté-Sécurité et le prix spécial RSE.

Le dernier jour du salon Expoprotection 2026, qui déroulé du 3 au 5 novembre dernier, a été marqué par la remise des récompenses des Trophées Expoprotection. La marque Wicona a remporté deux prix pour sa porte WICSTYLE 75 NG FP.

La solution est lauréate Or dans la catégorie Sûreté-Sécurité et a raflé le prix spécial RSE. « Ces deux distinctions saluent une solution qui associe hautes performances de sécurité, durabilité et conception intégrant de l’aluminium recyclé. Présent sur le salon, le concepteur-gammiste y a également mis en avant ses dernières avancées en matière de protection incendie et de sûreté des bâtiments ».

Dans le détail, la porte WICSTYLE 75 NG FP provient de la nouvelle génération de portes à rupture de pont thermique. Les profilés vont jusqu'à 75 mm de profondeur et jusqu'à 3 mètres hauteur, en un ou deux vantaux. Le modèle est conçu pour les environnements à fort trafic, « validé pour 2 millions de cycles d’ouverture et de fermeture».

Une porte qui veut concilier sécurité incendie et bas carbone

En matière de sécurité incendie, la porte propose différents niveaux de protection : pare-flamme E30, coupe-feu EI30 et EI60, résistance à l’effraction RC2 et RC3, et protection pare-balles FB4. La fonction d’issue de secours est aussi toujours présente et des dispositifs de contrôle d’accès peuvent équiper la solution.

Wicona évoque d'autres évolutions globales sur ses systèmes de protection incendie. « La marque a notamment développé une nouvelle technologie d’insert, dont le remplissage et la géométrie spécifiques épousent plus précisément la forme des profilés en aluminium. Cette conception vise à optimiser les performances au feu tout en facilitant l’intégration des composants lors de la fabrication », lit-on dans son communiqué. Sans compter l'intégration de clips en inox pour maintenir le vitrage en position en cas d’incendie, de bandes intumescentes pour assurer l’étanchéité au feu et d'inserts intégrés au cœur des profilés.

La distinction RSE du produit tient à sa fabrication à partir de Hydro CIRCAL 75R (75 % d’aluminium recyclé post-consommation), l'aluminium bas carbone produit par sa marque Hydro. La porte WICSTYLE 75 NG FP est également disponible en Hydro CIRCAL 100R (aluminium 100 % recyclé post-consommation).

« Son assemblage repose notamment sur des équerres d’angle brevetées et une technologie de clapets à billes permettant de réduire de 80 % la consommation de colle », souligne la marque.