Jean-Marie Duthilleul, architecte des gares, est décédé
L’architecte Jean-Marie Duthilleul – notamment connu pour avoir réalisé de nombreuses gares, églises et cathédrales en France et dans le monde – est décédé le 16 novembre, deux jours avant ses 74 ans.
Le spécialiste des gares
À la fois ingénieur des Ponts-et-Chaussées et architecte formé aux Beaux-Arts, Jean-Marie Duthilleul a travaillé sur nombreux projets de gares TGV pour l’atelier d’architecture de la SNCF à partir des années 1980, au gré du développement des lignes à grande vitesse en France.
Récemment, il a notamment conçu les deux nouvelles gares du RER E de la Porte Maillot et de La Défense, ouvertes en 2025 à Paris.
Il est également à l’origine de « la rénovation de toutes les grandes gares parisiennes et la création de pôles d'échanges multimodaux partout sur le territoire (Lille-Europe, gare TGV-RER de Roissy-Charles De Gaulle, etc.)», a rappelé sa famille dans un communiqué.
« Des portes d'entrée au cœur des villes » : une certaine vision de la gare
Il voyait les gares « comme des portes d'entrée au cœur des villes » et « des lieux d'intenses relations », affirmant que les quais de gares sont les endroits où « l'on s'embrasse le plus », toujours selon sa famille.
À l’international, avec le bureau d’études Arep qu’il avait cofondé en 1995 au sein de la SNCF, il a notamment construit la gare de Nam Séoul en Corée du Sud et celle de Porta Susa à Turin, en Italie. Il a également réalisé des gares et projets immobiliers en Chine, à Pékin, Shanghaï et Wuhan.
Une œuvre au service du patrimoine religieux
En dehors des gares, Jean-Marie Duthilleul a conçu de nombreux bâtiments religieux pour l’Église catholique. Il a notamment construit la chapelle Saint-Martin à Tours, classée patrimoine remarquable du XXème siècle.
En 2004, il a réaménagé le chœur de Notre-Dame de Paris, puis a ensuite travaillé au réaménagement des cathédrales de Vannes, Strasbourg, Nantes, Besançon, Grenoble, Nanterre, Meaux et Soissons.
En 2012, l’architecte avait fondé sa propre agence d’architecture, l’agence Duthilleul. Cette dernière est dirigée depuis octobre par son fils Jean-Baptiste Duthilleul, l’un de ses cinq enfants.
avec AFP
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